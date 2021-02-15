Лічильники допомагають заощадити до 50%: як встановити, і хто цим повинен займатися

"У мене запитують, чому в одному місті у квартирах одного розміру різні тарифи. Відповідь проста, тому що в одному будинку встановлений прибудинковий лічильник, в іншому - не встановлено. Той, хто встановив і рахує свої витрати, платить менше. І за нашими даними, іноді це 50% економії", - заявив Чернишов на форумі "Україна 30".

Встановлення будинкового лічильника на воду

Будинковий лічильник потрібен для того, щоб знизити вартість оплати за тепло. Більш ефективними є квартирні лічильники, але не скрізь є можливість їх встановлювати. В користуванні загальнодомовим лічильником є і свої підводні камені – незбалансований розподіл тепла по всіх поверхах і рівна оплата всіх мешканців будинку, незалежно від того, скільки вони споживають.

Приклад. У дев'ятиповерховому будинку верхні поверхи отримують більше тепла і регулярно просять скрутити лічильник, а на перших поверхах мешканці мерзнуть. У деяких мешканців утеплені вікна та двері, у деяких – старі вікна або кутова квартира, де важче зберігати тепло. Але платити за споживання доводиться всім однаково, оскільки загальний рахунок розкидається по квартирах.

У результаті люди, у яких у квартирі може бути ледь +18 градусів і ті, у кого доходить до +25 градусів – платять однаково. І це призводить до конфлікту між мешканцями.

Проте в цілому досвід встановлення лічильників уже показав – економити на опаленні виходить. Через те, що мешканці можуть регулювати температуру в залежності від температури повітря на вулиці та погодних умов.

Як встановити лічильник у багатоквартирному будинку

Потрібно отримати технічні умови на монтаж загальнобудинкового лічильника в багатоквартирному будинку.

Розробити проєкт встановлення приладу обліку в багатоквартирному будинку та погодити його з компанією-постачальником тепла.

Вибрати та придбати теплолічильник.

Знайти організацію, яка змонтує і налаштує роботу приладу обліку.

Варто відзначити, що відповідні компанії зараз беруть на себе весь спектр послуг і пропонують все – від розробки проєкту до монтажу. У такий пакет входить реєстрація теплолічильника в компанії, яка надає тепло. Вартість таких послуг залежить від діаметра труб, теплового навантаження та інших характеристик системи подачі тепла. Як показує статистика за кілька років, мешканці багатоквартирних будинків змогли заощадити на опаленні за допомогою лічильників в середньому до 30%.

Займається збором документації та проєктом зазвичай голова ОСББ чи ЖЕК. Але мешканці можуть самі ініціювати встановлення загальнобудинкового лічильника.

Які бувають лічильники

Найпоширеніші – механічні, ультразвукові та електромагнітні.

Ультразвуковий теплолічильник – прилад обліку теплової енергії на базі ультразвукового витратоміра, відрізняється незначним гідравлічним опором і відмінно вимірює витрату чистого теплоносія. У випадку протікання сильно забрудненого теплоносія, або появи повітряних бульбашок в потоці, теплолічильники з ультразвуковими витратомірами визначають спожите тепло з істотною похибкою. Крім того, ультразвукові датчики витрати лічильників тепла чутливі до відкладень накипу на внутрішніх поверхнях витратомірної ділянки.

Механічний теплолічильник – прилад обліку теплової енергії на базі механічного витратоміра, відрізняється невисокою вартістю, відносно високим гідравлічним опором і наявністю рухомих частин у витратомірній ділянці. Перед механічними перетворювачами витрати обов'язкова установка сітчастого фільтра грубого очищення. Прилади обліку з механічними витратомірами монтуються в будь-якому положенні, тоді як ультразвукові витратоміри не рекомендується встановлювати при потоці теплоносія зверху вниз.

Електромагнітні теплолічильники виробляють обчислення теплової енергії та теплової потужності на основі даних про об'ємній витраті та обсязі теплоносія, температури на прямому і зворотному трубопроводі з урахуванням зміни тепломісткості теплоносія при зміні різниці температур на вході та виході. Оскільки при цьому виникають малі величини струму, то електромагнітні теплолічильники дуже чутливі до якості монтажу, умов експлуатації. Недостатньо якісне з'єднання проводів, поява додаткових опорів у з'єднаннях, наявність домішок у воді, особливо сполук заліза, різко збільшують похибка показань приладів. Проте можна сказати, що електромагнітні теплолічильники мають достатню метрологічну стабільність і можуть успішно застосовуватися, як в одноканалових, так і у двоканальних теплових системах.

Як лічильники допомагають економити

Для економії потрібно встановити лічильники на терморегулятори. І це стосується не тільки загальнобудинкового лічильника. По можливості – потрібно ставити й окремі лічильники в кожній квартирі та терморегулятори на опалювальні прилади. Тоді економити дійсно вийде. Можна буде регулювати навіть щоденне споживання тепла. Скручувати в денний час, коли всі мешканці відсутні або під час поїздок. Важливо! Не скручувати їх повністю навіть при довгій відсутності в зимовий час.