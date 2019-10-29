Я счастлива: жена Остапчука впервые высказалась о разводе

Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Владимир Остапчук разводится с супругой после 12 лет брака

Участник Танцев со звездами 2019 Владимир Остапчук недавно подал на развод с супругой Еленой Войченко после 15 лет отношений (из них 12 - в официальном браке). Позже появилось и подтверждение расставания со стороны телеведущего. Супруга Остапчука также прокомментировала развод, призвав зрителей голосовать за него на "Танцах".

Елена Войченко на своей странице в Instagram написала, что жизнь - штука непредсказуемая, и нужно быть всегда готовой к новым вызовам. Она рада, что этот путь был пройден с достоинством, с верным и надежным партнером.

"Я счастлива, что прожила 15 лет любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир", - написала Елена.

Елена Войченко и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кроме того, Елена Войченко рассказала, что сейчас главной заботой в ее жизни является воспитание детей, которым она стремиться уделить максимум времени и дать только лучшее.

"Я всегда делала и буду делать все, чтобы дети гордились папой. Поэтому прошу вас голосовать, чтобы он стал еще ближе к победе. Для них сегодня важна победа папы в Танцах", - призвала Войченко.

Поклонники расходятся во мнениях относительно разрыва многолетних отношений, называя причиной новые отношения с партнершей по "Танцам" Илоной Гвоздевой (Instagram Остапчука пестрит совместными снимками с танцовщицей на паркете и вне его). Кое-кто поговаривает, что Остапчук закрутил роман с ведущей Лесей Никитюк.

Ну а сам телеведущий одной из причин охлаждения отношений называет отношения на расстоянии. Елена Войченко с дочерью Эмилией и сыном Эваном-Александром в течение четырех месяцев жили в Канаде.

"Отношения на расстояниии не могут быть без какого-то финального понимания, зачем ты это делаешь", - признался Остапчук.