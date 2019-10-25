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12 лет брака и двое детей: фото красавицы, с которой разводится Остапчук

STYLERПерсоны    25.10.2019 - 12:11
12 лет брака и двое детей: фото красавицы, с которой разводится Остапчук
Владимир Остапчук и Елена Войченко разводятся (коллаж РБК-Украина)

Самые яркие фото Елены Войченко, с которой фаворит Танцев со звездами Владимир Остапчук прожил 12 лет

Владимир Остапчук разводится с Еленой Войченко после 12 лет брака. Несмотря на то, что в семье фаворита Танцев со звездами 2019 и переводчицы подрастает двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

12 лет брака и двое детей: фото красавицы, с которой разводится Остапчук

Елена Войченко и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/olenavoychenko)

О том, что в семье известного ведущего не все гладко, начали говорить в шоу-бизнесовых кругах в конце августа. И это несмотря на то, что еще в прошлом году в своих интервью Владимир не скупился на слова любви к Елене и говорил, что своей успешной карьерой во многом обязан именно поддержке жены.

12 лет брака и двое детей: фото красавицы, с которой разводится Остапчук

Елена Войченко (фото: instagram.com/olenavoychenko)

"Ты научила меня любви и благодарности, подарила свой мир ничего не потребовав взамен. Ты моя. Мои heartlines и моя вселенная", - так обращался Владимир к своей любимой.

Мы решили показать вам самые яркие фото без пяти минут бывшей жены Владимира Остапчука.

Елена Войченко (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Отметим, Остапчук и Войченко познакомились 12 октября в далеком 2002 году. Владимир и его будущая жена учились в одном вузе, а их первая встреча состоялась на перемене возле магазина. Поженились Вова и Лена в августе 2007-го - это день, в который, по словам самого Остапчука, он начал жить.

12 лет брака и двое детей: фото красавицы, с которой разводится Остапчук

Елена Войченко и Владимир Остапчук (фото: facebook.com/vostapchuk)

Как думаете, нужно ли разводиться Остапчуку и Войченко?

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