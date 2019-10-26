У Гончарука рассказали о влиянии земельной реформы на агрохолдинги

Фото: Алексей Мушак (facebook.com oleksiy mushak)

Агрохолдинги не могут выкупить всю землю, на которой работают

Аграрные холдинги "не очень счастливы" в связи с внедрением земельной реформы в Украине. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.

Отметим, согласно исследованиям, первый год-два после снятия моратория землю готовы продавать лишь 6-8% собственников. Дальше стоимость актива будет расти, поэтому остальные спешить не будут.

"Безусловно, есть люди, которые хотят продать землю. Это, как правило, люди пожилого возраста, которые уже не могут землю обрабатывать. Или же люди, которые уехали в город и уже потеряли эмоциональную или какую-то другую связь с этой землей. И не надо их заставлять использовать разные схемы, а надо дать возможность продать свою собственность по нормальной цене", - объяснил Мушак.

Советник Гончарука назвал мифом запугивания иностранцами, которые после реформы якобы придут и скупят всю землю.

"Я общаюсь с некоторыми иностранными фондами. Они говорят, что цена у нас хорошая, но они не хотят бегать по Жашкову, Пирятину и еще где-то и по 4 гектара покупать. Для них чек входа на рынок - 100-200 млн долларов. Если этого нет, тогда им это не интересно", - рассказал он.

При этом Мушак считает, что иностранцам, если говорить о новых игроках, на самом деле насчет этого все равно.

"А вот существующих игроков такие ограничения действительно не устраивают. Многие говорят, что эта реформа под агрохолдинги. Но дело в том, что агрохолдинги не очень счастливы. Они не могут выкупить всю землю, на которой сейчас работают. Например, "Укрлендфарминг" и "Кернел" имеют чуть меньше чем по 600 тысяч гектаров, а скупить могут только треть", - заявил советник премьера.

Напомним, 24 октября под Офисом президента прошел митинг, организованный партией "Демократична сокира", в поддержку открытого рынка земли.