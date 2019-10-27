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Остапчук высказался о жене в откровенном интервью: ей было тяжело

STYLERПерсоны    27.10.2019 - 11:47
Остапчук высказался о жене в откровенном интервью: ей было тяжело
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Вышло первое интервью Владимира Остапчука после информации о его разводе с Еленой Войченко

Владимир Остапчук разводится с Еленой Войченко после 12 лет совместной жизни. В браке у пары родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Шоумэн впервые рассказал о причинах развода в интервью Маше Ефросининой в передаче "Экзамен на откровенность".

"Но сейчас, заливая это видео на свой YouTube-канал, я пересмотрела его еще раз, и поняла, что некоторые высказывания Вовы можно трактовать иначе... В любом случае, это самое свежее интервью Владимира Остапчука еще в статусе женатого мужчины", - рассказала Маша Ефросинина об интервью.

Было время, когда они с женой жили отдельно, Владимир жил и работал в Украине, а Елена оставалась с малышкой-дочерью в Канаде. Ведущий признался, что он часто летал в Канаду и жил с семьей "наездами". Видимо, тогда, в отношениях пары появился "холодок".

"Отношения на расстояниии не могут быть без какого-то финального понимания, зачем ты это делаешь", - признался Остапчук.

Все это длилось четыре месяца, рассказал Владимир.

"Ей было тяжело, но она терпела", - сообщил Владимир.

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