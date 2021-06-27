В СБУ рассказали, почему Киркорова убрали из списка угроз для нацбезопасности

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса", - заявили в СБУ.

Минкультуры ранее заявило, что убирает Киркорова из "черного" списка по просьбе СБУ. При этом подчеркнуло, что СБУ никогда указывает в своих письмах к МКИП почему необходимо внести или удалить того, или иного артиста из списка запрещенных лиц.

Киркоров был внесен в "черный" список на этой неделе - 22 июня. После чего певец записал эмоциональное видео в Instagram. Артист назвал такое решение абсурдом и заявил, что ему теперь нужно гордится и даже сказать спасибо.

Он добавил, что теперь может гордиться и высказал мнение, что это решение было принято в связи с ненавистью к России. Также Киркоров отметил, что творчество запретить невозможно.

"Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", - сказал артист.