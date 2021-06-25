Киркоров отреагировал за запрет посещения Украины: "я должен сказать спасибо"
Филипп Киркоров отреагировал на то, что СБУ запретило артисту посещать Украину. Российского музыканта и продюсера включили в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Как объяснили в СБУ, Киркорову запретили въезд в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму и поддержки аннексии полуострова.
Артист отреагировал на запрет очень эмоционально и записал видео, которое опубликовано на его странице в Instagram.
Он назвал запрет въезда в Украину абсурдом и заявил, что ему теперь нужно гордится и даже сказать спасибо.
"Внесение в черный список народного артиста Украины – это уже звучит как абсурд. Но в мире такого много. Некоторые недалекие чиновники пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Я даже должен сказать спасибо таким чиновникам, так как они своей глупостью помогают мне стать еще более популярным", - сказал Филипп Киркоров в своем обращении.
Он добавил, что теперь может гордиться и высказал мнение, что это решение было принято в связи с ненавистью к России. Также Киркоров отметил, что творчество запретить невозможно.
"Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", - сказал артист.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минкульте объяснили, почему Филипп Киркоров и Ани Лорак до сих пор имеют статус заслуженных артистов Украины.