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Киркоров отреагировал за запрет посещения Украины: "я должен сказать спасибо"

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 10:58
Киркоров отреагировал за запрет посещения Украины: "я должен сказать спасибо" Фото: Киркоров отреагировал на запрет посещать Украину (instagram.com/fkirkorov)
Автор: Анна Шиканова

Филипп Киркоров отреагировал на то, что СБУ запретило артисту посещать Украину. Российского музыканта и продюсера включили в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Как объяснили в СБУ, Киркорову запретили въезд в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму и поддержки аннексии полуострова.

Артист отреагировал на запрет очень эмоционально и записал видео, которое опубликовано на его странице в Instagram.

Он назвал запрет въезда в Украину абсурдом и заявил, что ему теперь нужно гордится и даже сказать спасибо.

"Внесение в черный список народного артиста Украины – это уже звучит как абсурд. Но в мире такого много. Некоторые недалекие чиновники пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Я даже должен сказать спасибо таким чиновникам, так как они своей глупостью помогают мне стать еще более популярным", - сказал Филипп Киркоров в своем обращении.

Он добавил, что теперь может гордиться и высказал мнение, что это решение было принято в связи с ненавистью к России. Также Киркоров отметил, что творчество запретить невозможно.

"Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", - сказал артист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минкульте объяснили, почему Филипп Киркоров и Ани Лорак до сих пор имеют статус заслуженных артистов Украины.

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Филипп Киркоров черный список
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