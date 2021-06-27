В СБУ розповіли, чому Кіркорова прибрали зі списку загроз для нацбезпеки

"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури і інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому зазначається наявність судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання", - заявили в СБУ.

Мінкультури раніше заявило, що прибирає Кіркорова з "чорного" списку на прохання СБУ. При цьому підкреслило, що СБУ ніколи вказує у своїх листах до МКІП чому необхідно внести або вилучити того, чи іншого артиста зі списку заборонених осіб.

Кіркоров був внесений до "чорного" списку на цьому тижні - 22 червня. Після чого співак записав емоційне відео в Instagram. Артист назвав таке рішення абсурдом і заявив, що йому тепер потрібно пишається і навіть сказати спасибі.

Він додав, що тепер може пишатися і висловив думку, що це рішення було прийнято у зв'язку з ненавистю до Росії. Також Кіркоров зазначив, що творчість заборонити неможливо.

"Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то держава можна тільки пожаліти", - сказав артист.