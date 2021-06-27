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В СБУ рассказали, почему Киркорова убрали из списка угроз для нацбезопасности

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Воскресенье 27 июня 2021 21:13
В СБУ рассказали, почему Киркорова убрали из списка угроз для нацбезопасности Фото: Филипп Киркоров (instagram.com/fkirkorov)
Автор: Роман Мирончук

Филипп Киркоров может посещать Украину. Сегодня стало известно, что известного российского певца удалили из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. В СБУ отметили, что это было необходимо из-за наличия судебных прецедентов.

Об этом СБУ рассказала "Украинской правде".

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса", - заявили в СБУ.

Минкультуры ранее заявило, что убирает Киркорова из "черного" списка по просьбе СБУ. При этом подчеркнуло, что СБУ никогда указывает в своих письмах к МКИП почему необходимо внести или удалить того, или иного артиста из списка запрещенных лиц.

Киркоров был внесен в "черный" список на этой неделе - 22 июня. После чего певец записал эмоциональное видео в Instagram. Артист назвал такое решение абсурдом и заявил, что ему теперь нужно гордится и даже сказать спасибо.

Он добавил, что теперь может гордиться и высказал мнение, что это решение было принято в связи с ненавистью к России. Также Киркоров отметил, что творчество запретить невозможно.

"Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", - сказал артист.

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Служба безопасности Украины Филипп Киркоров
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