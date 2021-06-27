В СБУ рассказали, почему Киркорова убрали из списка угроз для нацбезопасности
Филипп Киркоров может посещать Украину. Сегодня стало известно, что известного российского певца удалили из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. В СБУ отметили, что это было необходимо из-за наличия судебных прецедентов.
Об этом СБУ рассказала "Украинской правде".
"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса", - заявили в СБУ.
Минкультуры ранее заявило, что убирает Киркорова из "черного" списка по просьбе СБУ. При этом подчеркнуло, что СБУ никогда указывает в своих письмах к МКИП почему необходимо внести или удалить того, или иного артиста из списка запрещенных лиц.
Киркоров был внесен в "черный" список на этой неделе - 22 июня. После чего певец записал эмоциональное видео в Instagram. Артист назвал такое решение абсурдом и заявил, что ему теперь нужно гордится и даже сказать спасибо.
Он добавил, что теперь может гордиться и высказал мнение, что это решение было принято в связи с ненавистью к России. Также Киркоров отметил, что творчество запретить невозможно.
"Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", - сказал артист.