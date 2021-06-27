В СБУ розповіли, чому Кіркорова прибрали зі списку загроз для нацбезпеки
Філіп Кіркоров може відвідувати Україну. Сьогодні стало відомо, що відомого російського співака видалили зі списку осіб, які загрожують національній безпеці країни. В СБУ зазначили, що це було необхідно через наявність судових прецедентів.
Про це СБУ розповіла "Українській правді".
"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури і інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому зазначається наявність судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання", - заявили в СБУ.
Мінкультури раніше заявило, що прибирає Кіркорова з "чорного" списку на прохання СБУ. При цьому підкреслило, що СБУ ніколи вказує у своїх листах до МКІП чому необхідно внести або вилучити того, чи іншого артиста зі списку заборонених осіб.
Кіркоров був внесений до "чорного" списку на цьому тижні - 22 червня. Після чого співак записав емоційне відео в Instagram. Артист назвав таке рішення абсурдом і заявив, що йому тепер потрібно пишається і навіть сказати спасибі.
Він додав, що тепер може пишатися і висловив думку, що це рішення було прийнято у зв'язку з ненавистю до Росії. Також Кіркоров зазначив, що творчість заборонити неможливо.
"Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то держава можна тільки пожаліти", - сказав артист.