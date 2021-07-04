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Сборная Украины вернулась домой: яркие фото и видео из "Борисполя"

Автор: Роман Мирончук

4 июля сборная Украины вернулась домой после довольно удачного выступления на Евро 2020. В аэропорту "Борисполь" команду Андрея Шевченко встречали благодарные украинские болельщики.

Поддержать любимую команду и поздравить футболистов с историческим достижением на Чемпионате Европы - попаданием в восьмерку лучших команд континента - пришли сотни людей.

Сборную Украины по футболу болельщики встретили в аэропорту "Борисполь" (Фото: facebook.com/epicentrkua)

Весь аэропорт развевался желто-голубыми флагами, все пели гимн Украины в честь нашей сборной вместе со звездами украинского шоу-биза, среди которых Фоззи, Олег Собчук, Никита Алексеев и другие.

Болельщики встретили сборную Украины по футболу с Евро 2020 (видео: facebook.com/epicentrkua)

Напомним, сборная Украины проиграла сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4. Тем не менее наша команда впервые в истории смогла выйти не только в плей-офф Евро, но и пробиться в 1/4 финала.

Мы также писали о том, что около 13 тысяч украинцев исполнили гимн во время матча Украина - Англия. Кроме того, футбольные болельщики на Спортивной площади в Киеве даже устроили небольшое пиротехническое шоу.

Ранее маленькие близняшки-фанатки Украины поразили эмоциями во время матча с Англией (фото). Девочкам примерно 6-7 лет, их волосы заплетены в косы-колоски, а на лицах - неподдельные эмоции во время важной игры для подопечных Андрея Шевченко.

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