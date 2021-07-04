13 тысяч человек исполнили гимн в Киеве: мощное видео с матча Украина - Анлия

Несмотря на поражение Украины в матче против Англии со счетом 0:4, миллионная армия футбольных болельщиков восхищается нашей сборной, ведь спортсмены впервые в истории смогли выйти не только в плей-офф Евро 2020, но и пробиться в четвертьфинал. За игрой 3 июля на главной фан-зоне страны следило 13 тысяч болельщиков, которые спели гимн перед началом игры и даже устроили небольшое пиротехническое шоу.

Как это было - читайте и смотрите ниже в нашем материале.

Фан-зона номер один располагалась на Спортивной площади в Киеве. Здесь установили один из самых больших светодиодных экранов Европы. Болельщики приходили заранее, до старта матча, чтобы посмотреть трансляцию матча Чехия - Дания, а также занять самые выгодные места.

Согласно подсчетам, здесь собралось около 13 тысяч человек, которые спели гимн перед стартовым свистком арбитра.

Як за грою збірної України стежать в фан-зоні в Києві Ось так сотні людей стежать за грою української збірної на Спортивній площі в Києві, в фан-зоні Відео: Сергій Нужненко Posted by Радіо Свобода on Saturday, July 3, 2021

Видео: Фан-зона в Киеве, 3 июля

На фото ниже смотрите, как несколько тысяч болельщиков собрались на Спортивной площади в Киеве, чтобы поддержать сборную Украины во время матча с Англией.

Фан-зона в Киеве вместила 13 тысяч человек (facebook.com/ukrpravda)

Надежда, ожидание, разочарование - лица фанатов очень красноречиво показывали сопереживание нашей сборной, которая играла с Англией на "Стадио Олимпико" в Риме.

Видео: Как болельщики поддерживали сборную в фан-зоне Киева (Ukrinform TV)