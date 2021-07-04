Маленькие близняшки-фанатки Украины поразили эмоциями во время матча с Англией (фото)

Во время матча Украина - Англия , в котором наша сборная, к сожалению, потерпела поражение, на стадионе камеры "поймали" эмоции совсем маленьких девочек-болельщиц, которые пришли поддержать украинскую сборную.

На фото ниже лишь взгляните на этих маленьких героинь-болельщиц.

На кадрах, размещенных в сети, изображены две юные сестрички-болельщицы. Девочки примерно 6-7, их волосы заплетены в косы-колоски, а на лицах - неподдельные эмоции.

Этих солнышек зовут Милана и Маричка Гусак, и они стали героинями матча с Англией, еще до того, как он состоялся.

На одном из фото видно, как дети поют гимн, положив правую руку на сердце, а на другом - их ручонки сложились как для молитвы, а глаза направлены к небу.

Фото: Девочки-болельщицы поразили своими эмоциями (instagram.com/maryna_gusak)

"Две близняшки Маричка и Миланка Гусак - пока наши самые верные фанатки в Риме. Они третий день встречают и провожают команду под гостиницей", - подписал кадры блогер под ником vasmykola.

Видео: Преданные болельщицы сборной Украины (instagram.com/vasmykola)

Фото: Автограф от Александра Зинченко (instagram.com/maryna_gusak)

Судя по странице их мамы в Instagram, крохи год назад пошли в школу. А еще они - спортсменки. Девочки занимаются бальными танцами и художественной гимнастикой.

Напомним, что сборная Украины проиграла со счетом 0:4 сборной Англии в матче четвертьфинала в рамках Евро-2020. Ответственный для украинцев матч состоялся 3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме. Несмотря на это выход в восьмерку сильнейших европейских команд - для украинского футбола - выдающееся достижение. Ведь Украина ранее ни разу не достигала даже этапа плей-офф, выбывая после групповых соревнований.