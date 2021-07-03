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Украина разгромно проиграла Англии и покинула Евро-2020

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Рим, Суббота 03 июля 2021 23:51
Украина разгромно проиграла Англии и покинула Евро-2020 Фото: сборная Украины пропускает третий гол от Англии (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Украины крупно уступила Англии, пропустив четыре гола. Выступление сине-желтых на Евро-2020 завершено.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Англия с первых минут взяла игру под контроль. Это вылилось в быстрый гол Харри Кейна на 4-й минуте после разрезной передачи Рахима Стерлинга.

После гола ситуация на поле сильно не поменялась, хотя Украина почаще ходила вперед и складывалось ощущение, что в один момент Англия вполне может ошибиться в защите и украинские игроки этим воспользуются. Но в первом тайме этого не произошло и Англия выиграла его со счетом 1:0.

Второй же тайм стал катастрофичным для Украины. Англия забила трижды в наши ворота, включая голы после стандартов.

На 46-й минуте Харри Магуайр забил головой с передачи Люка Шоу. И после этого уже показалось, что результат сделан.

Так и вышло, ведь дальше забивали только англичане. Харри Кейн оформил дубль на 50-й минуте.

А Джордан Хендерсон поставил точку в разгроме. Остаток матча команды фактически доигрывали. Англия позволяла себе опасно играть сзади, но это не привело к хотя бы одному голу Украины.

В итоге 4:0 для Англии, которая в полуфинале сыграет с Данией. Украина же завершила выступления на Евро-2020 в четвертьфинале.

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Евро-2020
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