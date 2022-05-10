Сборная Украины по футболу представила лимитированную коллекцию новой формы: как она выглядит

На футболках изображена карта Украины, границы которой созданы из флагов стран, которые поддерживают нашу страну в борьбе с Россией. В центре надпись – United for Ukraine (Объединились ради Украины). Номера игроков составлены из названий украинских населенных пунктов.

"Первыми, кому презентовали новую уникальную форму сборной вместе с первыми вице-президентами УАФ Анатолием Демяненко, Олегом Протасовым, Вадимом Костюченко и главой закарпатской областной ассоциации футбола Иваном Дураном, стали дети из этих городов — Киева, Харькова, Краматорска, Запорожья, Волновахи, Попасной других. Малыши, играя, находили названия своих родных населенных пунктов на номерах игроков сборной", - рассказал Павелко.

Национальная сборная будет выступать в этих футболках только в матчах в рамках подготовки к плей-офф ЧМ 2022. После этого часть футболок передадут в музеи каждого из населенных пунктов, названия которых указаны на форме.

Другую часть лимитированной партии футболок выставят на аукционе, а собранные средства пойдут в благотворительный фонд восстановления Украины United24.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko