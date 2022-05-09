Андрей Шевченко не смог сдержать слезы в прямом эфире: говорил об Украине

Легендарный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог сдержать слезы во время интервью для итальянского канала Mediaset. Он рассказывал о войне в Украине и вынужден был сделать паузу из-за слез.

Как отметил знаменитый украинский футболист, Украина за последние 30-40 лет пережила много трудных моментов. Сначала был Чернобыль, теперь – война.

"Уговорить мою маму покинуть Украину было очень трудно, но через 21 день войны ее состояние начало ухудшаться, и моя сестра смогла забрать и ее, и двух собак и отвезти на границу с Венгрией. Сейчас, к счастью, они уже находятся в Италии", - рассказал Шевченко.

Убежище в своем доме в Лондоне он предоставит двум женщинам из Украины. Они приедут вместе с детьми, документы уже оформлены.

Также он активно помогает своим соотечественникам. Ранее он закупил крупную партию медикаментов для украинцев на сумму 400 тысяч евро.

В начале войны Шевченко много плакал и испытывал стресс. Заниматься тренерской деятельностью он не планирует до тех пор, пока в Украине не наступит мир.

"На данный момент я сосредоточен только на проектах, которые могут помочь моей стране в войне. Я надеюсь, что мир и люди вскоре смогут вернуться в свои дома. Только тогда я смогу подумать о желании вернуться к футболу", - подчеркнул футболист.