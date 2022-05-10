Збірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядає

На футболках зображена карта України, кордони якої створені з прапорів країн, які підтримують нашу країну в боротьбі з Росією. У центрі напис - United for Ukraine (Об'єдналися заради України). Номери гравців складені з назв українських населених пунктів.

"Першими, кому презентували нову унікальну форму збірної разом з першими віцепрезидентами УАФ Анатолієм Демяненком, Олегом Протасовим, Вадимом Костюченком та головою Закарпатської обласної асоціації футболу Іваном Дураном, стали діти з цих міст — Києва, Харкова, Краматорська, Запоріжжя, Волновахи, Попасної інших. Малюки, граючи, знаходили назви своїх рідних населених пунктів на номерах гравців збірної", - розповів Павелко.

Національна збірна виступатиме в цих футболках тільки в матчах в рамках підготовки до плей-офф ЧС 2022. Після цього частину футболок передадуть до музеїв кожного з населених пунктів, назви яких вказані на формі.

Іншу частину лімітованої партії футболок виставлять на аукціоні, а зібрані кошти підуть до благодійного фонду відновлення України United24.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko