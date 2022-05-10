Збірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядає

Збірна України з футболу презентувала особливу форму, в якій спортсмени вийдуть на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-офф ЧС 2022. Це особливі футболки, які будуть виготовлені в обмеженій кількості.
Після матчів футболки будуть продані, і разом з вирученими грошима за благодійні поєдинки будуть направлені в United24 – платформу для збору коштів.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко.
На футболках зображена карта України, кордони якої створені з прапорів країн, які підтримують нашу країну в боротьбі з Росією. У центрі напис - United for Ukraine (Об'єдналися заради України). Номери гравців складені з назв українських населених пунктів.
"Першими, кому презентували нову унікальну форму збірної разом з першими віцепрезидентами УАФ Анатолієм Демяненком, Олегом Протасовим, Вадимом Костюченком та головою Закарпатської обласної асоціації футболу Іваном Дураном, стали діти з цих міст — Києва, Харкова, Краматорська, Запоріжжя, Волновахи, Попасної інших. Малюки, граючи, знаходили назви своїх рідних населених пунктів на номерах гравців збірної", - розповів Павелко.
Національна збірна виступатиме в цих футболках тільки в матчах в рамках підготовки до плей-офф ЧС 2022. Після цього частину футболок передадуть до музеїв кожного з населених пунктів, назви яких вказані на формі.
Іншу частину лімітованої партії футболок виставлять на аукціоні, а зібрані кошти підуть до благодійного фонду відновлення України United24.
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
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