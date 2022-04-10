ФК Шахтер показал миру количество погибших детей в Украине: сильное фото

Футбольный клуб Шахтер 9 апреля провел благотворительный матч с греческим Олимпиакосом. Перед матчем на трибуне стадиона "Георгиос Караискакис" в Пирее были разложены 176 детских игрушек.

По данным ООН, с 24 февраля в Украине от боевых действий погибло 176 детей. По состоянию на 10 апреля эта цифра снова увеличилась – до 177 детей.

Матч с греческим Олимпиакосом Шахтер провел в рамках благотворительной компании, которую футболисты ведут по всему миру. Этот матч стал первым из запланированных матчей в поддержку Украины.

На стадионе в Греции разместили на трибунах 176 игрушек - по количеству погибших детей в Украине

Футболисты обеих команд вышли на поле с надписями на футболках STOP WAR. А на футболках футболистов Шахтера вместо их фамилий были написаны названия украинских городов-героев, которые пострадали от военной агрессии России: Мариуполь, Ирпень, Буча, Волноваха, Гостомель, Харьков, Николаев, Чернигов, Херсон, Ахтырка. Матч начался с минуты молчания.

А перед игрой на стадион вышла Оля Полякова, которая исполнила Гимн Украины.

По итогам матча, Шахтер минимально уступил Олимпиакосу со счетом 0:1.

В рамках благотворительного турне по Европе ФК Шахтер планирует сыграть с "Лехией Гданськ" – 14 апреля. Потом с "Фенербахче" и "Хайдук Сплит". Все полученные средства клуб передаст на гуманитарную помощь украинцам.