Сборная Украины по футболу представила лимитированную коллекцию новой формы: как она выглядит

Сборная Украины по футболу презентовала особенную форму, в которой спортсмены выйдут на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ 2022. Это особенные футболки, которые будут изготовлены в ограниченном количестве. После матчей футболки будут проданы, и вместе с вырученными деньгами за благотворительные поединки будут направлены в United24 – платформу для сбора средств.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.