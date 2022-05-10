ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядає

Новость на русском →
Вівторок 10 травня 2022 13:56
Збірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядає Збірна України з футболу показала нову форму (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Збірна України з футболу презентувала особливу форму, в якій спортсмени вийдуть на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-офф ЧС 2022. Це особливі футболки, які будуть виготовлені в обмеженій кількості.

Після матчів футболки будуть продані, і разом з вирученими грошима за благодійні поєдинки будуть направлені в United24 – платформу для збору коштів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко.

На футболках зображена карта України, кордони якої створені з прапорів країн, які підтримують нашу країну в боротьбі з Росією. У центрі напис - United for Ukraine (Об'єдналися заради України). Номери гравців складені з назв українських населених пунктів.

"Першими, кому презентували нову унікальну форму збірної разом з першими віцепрезидентами УАФ Анатолієм Демяненком, Олегом Протасовим, Вадимом Костюченком та головою Закарпатської обласної асоціації футболу Іваном Дураном, стали діти з цих міст — Києва, Харкова, Краматорська, Запоріжжя, Волновахи, Попасної інших. Малюки, граючи, знаходили назви своїх рідних населених пунктів на номерах гравців збірної", - розповів Павелко.

Національна збірна виступатиме в цих футболках тільки в матчах в рамках підготовки до плей-офф ЧС 2022. Після цього частину футболок передадуть до музеїв кожного з населених пунктів, назви яких вказані на формі.

Іншу частину лімітованої партії футболок виставлять на аукціоні, а зібрані кошти підуть до благодійного фонду відновлення України United24.

Збірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядаєЗбірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядаєЗбірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядаєЗбірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядаєЗбірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядаєЗбірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядаєЗбірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядаєЗбірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядає

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Шевченко розплакався під час інтерв'ю для італійського телеканалу – розповідав про Україну.

А також розповідали про те, що ФК Шахтар показав на матчі в Греції кількість загиблих дітей в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол форма
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)