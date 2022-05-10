Збірна України з футболу представила лімітовану колекцію нової форми: як вона виглядає

Збірна України з футболу презентувала особливу форму, в якій спортсмени вийдуть на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-офф ЧС 2022. Це особливі футболки, які будуть виготовлені в обмеженій кількості. Після матчів футболки будуть продані, і разом з вирученими грошима за благодійні поєдинки будуть направлені в United24 – платформу для збору коштів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко.