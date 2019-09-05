Скандальный нюанс: Алена Зайцева попала не в ту колонию

Алена Зайцева попала не в ту колонию (Коллаж РБК-УКраина)

Алена Зайцева должна отбывать срок в другом исправительном учреждении

Алена Зайцева, осужденная за совершение смертельного ДТП на 10 лет, должна отбывать наказание в более суровых условиях. Об этом пишет адвокат пострадавших Лариса Матвеева на своей странице в социальной сети Facebook.

Матвеева отметила, что отбывание наказания в исправительном учреждении, таком как Покровский исправительный центр №79, положено тем осужденным, которые совершили преступление впервые и получили в вердикте ограничение свободы на срок от одного до пяти лет.

А Алена Зайцева и Геннадий Дронов были осуждены за совершение тяжкого преступления и получили 10 лет лишения свободы, а не ограничения. Адвокат объяснила, что существует разница между ограничением свободы и лишением свободы.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов (Коллаж РБК-УКраина)

В первом случае – заключенные отбывают наказание в менее суровых учреждениях, где нет полной изоляции от общества, но есть обязательные работы. Во втором – осужденные отбывают наказание в более суровых условиях, полностью изолированы от общества и находятся в учреждениях закрытого типа. Обычно такие осужденные имеют в вердикте – лишение свободы сроком от одного до пятнадцати лет.

Как пишет Матвеева, при выборе места заключения для Зайцевой, должны были учесть, что она женщина, впервые осужденная за преступление, совершенное по неосторожности, однако учесть и то, что ей присудили лишение свободы (то есть, полная изоляция), сроком на 10 лет за особо тяжкое преступление. Поэтому, на данный момент неизвестно, почему Зайцева попала в исправительный центр с такими мягкими условиями отбывания наказания.

Скриншот поста (facebook.com/larysa.koretska)

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео места, где Алена Зайцева будет отбывать наказание за совершение тяжкого преступления.

А также мы рассказывали о том, какое решение по делу Зайцевой и Дронову вынес Апелляционный суд.