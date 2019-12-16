ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Савик Шустер ответил на обвинения в манипуляциях с аудиторией

STYLERТелешоу    16.12.2019 - 20:08
Савик Шустер ответил на обвинения в манипуляциях с аудиторией
Кадр из программы "Свобода слова Савика Шустера" (facebook.com/shusteronline)

Савик Шустер объяснил, почему происходят атаки на участников программы

"После программы с участием Президента Зеленского на нас была совершена информационная атака. Это глубоко затронуло меня и весь коллектив" - сообщил Савик Шустер в прямом эфире своей программы.

Зрителям был продемонстрирован сюжет о том, как распространялся фейк, заброшенный в сеть с целью дискредитации аудитории программы. Несколько дней в соцсетях и онлайн-прессе публиковали видео и скриншоты, якобы доказывающие, что одна из зрительниц была в студии дважды. Татьяна Пилюга, - так зовут фигурантку скандала, - "прославилась" на всю страну в считанные часы.

Вот как это объяснил сам Шустер: "В прямом эфире Татьяна сказала, что она учитель. А когда мы записывали сюжет, который показываем постоянно, в том числе и Президенту, представилась частным предпринимателем. Я бы советовал авторам фейка обращать внимание на детали: никогда женщина не придет в прямой эфир в одной и той же одежде".

"Свобода слова" с Савиком Шустером

"Я действительно учитель младших классов. Закончила Одесский педагогический колледж. После декрета продолжаю заниматься той же образовательной деятельностью, но уже как предприниматель. Из-за этой атаки я пережила массивный кибер-буллинг со стороны хейтеров", - рассказала женщина.

"Я всегда говорю, что в этой студии реальное общественное мнение Украины. И у нас есть возможность наблюдать, как оно меняется в зависимости от тех аргументов, которые звучат. Не я самый важный здесь, - а аудитория. Это общественное мнение некоторым людям может не нравиться, этот народ им не нравится. И начинаются такие атаки. Я уверен, что это неспроста. Если люди занимаются политикой и боятся собственного народа, то может быть им стоит заняться чем-то другим", - резюмировал Шустер.

Известная ведущая пришла на эфир к Шустеру с аппаратом для употребления марихуаны (видео) Эпатаж и троллинг: у Шустера объяснили скандальное интервью Коломойского (видео)
Новости Украины свобода словаСавик Шустер
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь