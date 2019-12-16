Савик Шустер ответил на обвинения в манипуляциях с аудиторией

Кадр из программы "Свобода слова Савика Шустера" (facebook.com/shusteronline)

Савик Шустер объяснил, почему происходят атаки на участников программы

"После программы с участием Президента Зеленского на нас была совершена информационная атака. Это глубоко затронуло меня и весь коллектив" - сообщил Савик Шустер в прямом эфире своей программы.

Зрителям был продемонстрирован сюжет о том, как распространялся фейк, заброшенный в сеть с целью дискредитации аудитории программы. Несколько дней в соцсетях и онлайн-прессе публиковали видео и скриншоты, якобы доказывающие, что одна из зрительниц была в студии дважды. Татьяна Пилюга, - так зовут фигурантку скандала, - "прославилась" на всю страну в считанные часы.

Вот как это объяснил сам Шустер: "В прямом эфире Татьяна сказала, что она учитель. А когда мы записывали сюжет, который показываем постоянно, в том числе и Президенту, представилась частным предпринимателем. Я бы советовал авторам фейка обращать внимание на детали: никогда женщина не придет в прямой эфир в одной и той же одежде".

"Свобода слова" с Савиком Шустером

"Я действительно учитель младших классов. Закончила Одесский педагогический колледж. После декрета продолжаю заниматься той же образовательной деятельностью, но уже как предприниматель. Из-за этой атаки я пережила массивный кибер-буллинг со стороны хейтеров", - рассказала женщина.

"Я всегда говорю, что в этой студии реальное общественное мнение Украины. И у нас есть возможность наблюдать, как оно меняется в зависимости от тех аргументов, которые звучат. Не я самый важный здесь, - а аудитория. Это общественное мнение некоторым людям может не нравиться, этот народ им не нравится. И начинаются такие атаки. Я уверен, что это неспроста. Если люди занимаются политикой и боятся собственного народа, то может быть им стоит заняться чем-то другим", - резюмировал Шустер.