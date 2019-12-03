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В эфире Шустера нардеп повздорил с министром энергетики: что произошло

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 14:40
В эфире Шустера нардеп повздорил с министром энергетики: что произошло
Кадр из программы "Свобода слова Савика Шустера" (facebook.com/shusteronline)

Кучеренко и Оржель устроили небольшой скандал в прямом эфире

Заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко эмоционально повздорил с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем. Это произошло в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" на ТРК "Украина" 29 ноября (“За 5 минут до Третьей газовой”).

"Вы прямо подтвердили в моем запросе, что они ("Нафтогаз" - ред.) провалили программу добычи, вместо увеличения роста они уменьшили программу анбандлинга. В долгах "Укртрансгаз": 70 миллиардов на него повесили. В долгах Теплокоммунэнерго. Все, что можно - в долгах", - сказал Кучеренко.

На что Оржель ответил: "Мы будем принимать соответствующие решения на основе цифр".

"Сейчас закончим, все будет нормально - и будем заниматься аудитом всех процессов", - добавил министр.

Конфликт возник во время обсуждения в студии украинской газотранспортной системы и вопроса подорожания газа для украинцев.

“Свобода Слова Савика Шустера” на ТРК “Украина” от 29 ноября

Напомним, ранее Оржель заявил, что Украина и РФ определили вопрос по газу, где возможен компромисс.

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