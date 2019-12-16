Савік Шустер відповів на звинувачення в маніпуляціях з аудиторією

Кадр з програми "Свобода слова Савіка Шустера" (facebook.com/shusteronline)

Савік Шустер пояснив, чому відбуваються атаки на учасників програми

"Після програми з участю Президента Зеленського на нас була здійснена інформаційна атака. Це глибоко зачепило мене і весь колектив" - повідомив Савік Шустер у прямому ефірі своєї програми.

Глядачам було продемонстровано сюжет про те, як поширювався фейк, закинутий в мережу з метою дискредитації аудиторії програми. Кілька днів в соцмережах і онлайн-пресі публікували відео і скріншоти, які нібито доводять, що одна з глядачок була у студії двічі. Тетяна Пилюга, - так звуть фігурантку скандалу, - "прославилась" на всю країну в лічені години.

Ось як це пояснив сам Шустер: "В прямому ефірі Тетяна сказала, що вона вчитель. А коли ми записували сюжет, який показуємо постійно, в тому числі і Президенту, представилася приватним підприємцем. Я б радив авторам фейку звертати увагу на деталі: жінка ніколи не прийде в прямий ефір в одному і тому ж одязі".

"Свобода слова" з Савіком Шустером

"Я дійсно вчитель молодших класів. Закінчила Одеський педагогічний коледж. Після декрету продовжую займатися тією ж освітньою діяльністю, але вже як підприємець. Через цю атаку я пережила масивний кібер-буллінг з боку хейтерів", - розповіла жінка.

"Я завжди кажу, що в цій студії реальна громадська думка України. І у нас є можливість спостерігати, як вона змінюється в залежності від тих аргументів, які лунають. Не я найважливіший тут, - а аудиторія. Це громадська думка деяким людям може не подобатися, цей народ їм не подобається. І починаються такі атаки. Я впевнений, що це неспроста. Якщо люди займаються політикою і бояться власного народу, то може бути їм варто зайнятися чимось іншим", - резюмував Шустер.