Зеленский у Шустера извинился за свой внешний вид: сразу с самолета

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский выбрал необычный дресс-код для появления на телевидении

Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, появился в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Президент Украины пришел на программу, чтобы обсудить предстоящую встречу в нормандском формате, которая состоится 9 декабря.

Зеленский прилетел на запись прямо с Донбасса, где поздравлял украинских военных с Днем вооруженных сил Украины.

Он появился в прямом эфире в довольно необычном наряде. Подобные мероприятия предусматривают деловой дресс-код. Но президент вышел в костюме цвета хаки и берцах.

Зеленский у Шустера (скрин видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера)

"Я хотел извинится перед Вами лично и перед зрителями. Знаете, я не в костюме, я просто не успел переодется из-за того, что я только с самолета, я был на фронте, на контактной линии", - сказал Зеленский.

Кроме того он прокомментировал обложку "Time" со своим портретом и заглавием "Человек посредине" (The Man in the Middle).

"Я не люблю быть между. И не хочу, чтобы Украина была блюдом для этих больших боссов", - заявил президент.

Зеленский у Шустера (скрин видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера)