ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский у Шустера извинился за свой внешний вид: сразу с самолета

STYLERПерсоны    06.12.2019 - 21:55
Зеленский у Шустера извинился за свой внешний вид: сразу с самолета
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский выбрал необычный дресс-код для появления на телевидении

Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, появился в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Президент Украины пришел на программу, чтобы обсудить предстоящую встречу в нормандском формате, которая состоится 9 декабря.

Зеленский прилетел на запись прямо с Донбасса, где поздравлял украинских военных с Днем вооруженных сил Украины.

Он появился в прямом эфире в довольно необычном наряде. Подобные мероприятия предусматривают деловой дресс-код. Но президент вышел в костюме цвета хаки и берцах.

Зеленский у Шустера извинился за свой внешний вид: сразу с самолета

Зеленский у Шустера (скрин видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера)

"Я хотел извинится перед Вами лично и перед зрителями. Знаете, я не в костюме, я просто не успел переодется из-за того, что я только с самолета, я был на фронте, на контактной линии", - сказал Зеленский.

Кроме того он прокомментировал обложку "Time" со своим портретом и заглавием "Человек посредине" (The Man in the Middle).

"Я не люблю быть между. И не хочу, чтобы Украина была блюдом для этих больших боссов", - заявил президент.

Зеленский у Шустера (скрин видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера)

Кнопка не красная: в РФ впервые показали содержимое ядерного чемоданчика Зеленскому припомнили его "слезное" обращение к Путину: заберите меня
Новости Украины Владимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь