Савченко на выборах поддержали три человека: накануне нардеп рассказала о "титушках" (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

По результатам парламентских выборов Надежда Савченко на 51-м округе набрала 1,24%

Надежда Савченко на выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, получила три голоса в поддержку своей кандидатуры. Действующий нардеп баллотируется в парламент в округе №51 в Донецкой области (часть Горловки, включая Зайцево и часть Бахмутского района). По данным обработки 50% протоколов, за нее проголосовали три человека. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

На этом округе побеждает самовыдвиженец Александр Ковалев, который по данным ЦИК ко времени написания материала набрал 64,32% (155 голосов "за").

Далее за ним следует самовыдвиженец Владимир Веселкин, который набрал около 15% (36 голосов).

Другие кандидаты не смогли набрать выше 7%. В частности, у Савченко, которая выдвинулась на выборы от политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", вышло 1,24%.

Голосование на выборах в Раду 21 ибля (Фото: РБК-Украина)

Кстати, из всех 26 кандидатов у 14 в этом округе с двумя избирательными участками вообще не нашлось симпатиков - за них никто не проголосовал.

Скрин: cvk.gov.ua

Отметим, что накануне проведения внеочередных выборов Савченко рассказывала, что в этом 51-м округе готовились к фальсификациями. Нардеп также сообщила о "титушках", которые были замечены в окресностях. В этом контексте она озвучивала сомнения, смогут ли выборы тут пройти демократично.

Савченко заявила, что Ковалев и Веселкин будут пробовать сорвать выборы.

Видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Как сообщалось ранее, астролог высказался про результаты голосования на парламентских выборах и дал прогноз по кандидатуре премьера и поделился мнением, какая будет сформирована коалиция.

Также мы писалали о том, что пользователи сети довольно резко высказались о явке на выборы в Раду, которая стала самой низкой за всю историю.