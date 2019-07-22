Савченко на виборах підтримали три людини: напередодні нардеп розповіла про "тітушок" (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

За результатами парламентських виборів Надія Савченко на 51-му окрузі набрала 1,24%

Надія Савченко на виборах до Верховної Ради, які відбулися 21 липня, отримала три голоси на підтримку своєї кандидатури. Діючий нардеп балотується до парламенту в окрузі №51 у Донецькій області (частина Горлівки, включаючи Зайцево і частину Бахмутського району). За даними опрацювання 50% протоколів, за неї проголосували три людини. Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

На цьому окрузі перемагає самовисуванець Олександр Ковальов, який за даними ЦВК до часу написання матеріалу набрав 64,32% (155 голосів "за").

Далі за ним слідує самовисуванець Володимир Весьолкін, який набрав близько 15% (36 голосів).

Інші кандидати не змогли набрати вище 7%. Зокрема, у Савченко, яка висунулася на вибори від політичної партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", вийшло 1,24%.

Голосування на виборах у Раду 21 ибля (Фото: РБК-Україна)

До речі, з усіх 26 кандидатів у 14 у цьому окрузі з двома виборчими дільницями взагалі не знайшлося симпатиків - за них ніхто не проголосував.

Скрін: cvk.gov.ua

Зазначимо, що напередодні проведення позачергових виборів Савченко розповідала, що в цьому 51-му окрузі готувалися до фальсифікацій. Нардеп також повідомила про "тітушок", які були помічені на околицях. У цьому контексті вона озвучувала сумніви, чи зможуть вибори тут пройти демократично.

Савченко заявила, що Ковальов і Весьолкін намагатимуться зірвати вибори.

Відео: facebook.com/Savchenko.Nadiia

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