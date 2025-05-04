Саніну прямо спитали, чому її чоловік не в Україні: відповідь розгнівала мережу (відео)

Співачка Юлія Саніна неодноразово "наривалася" на критику через те, що її чоловік Валерій Бебко не повертається в Україну на тлі повномасштабної війни. Нині ж солістка The Hardkiss спробувала "розкласти все по полицях", але без негативної реакції мережі не обійшлося.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Саніна висловилася про свого чоловіка на шоу "20:23", а відео зі зйомок з'явилося в Telegram -каналі "Що ти знаєш про Бобула?".

"Огого! Саніна прийшла на "20:23", і Янович зачитував хейтерські коменти про сім'ю за кордоном. Буде скандальний випуск. Є відчуття, що цими поясненнями Юля закопала The Hardkiss ще більше", - йдеться в дописі.

На відео Саніна спробувала виправдатися й зазначила, що її родина переїхала за кордон ще до 24 лютого 2022 року. І нині співачка радіє, що її син не бачить усього того, що відбувається в Україні.

"Всі, хто підписаний на мене в Інстаграм давно, всі знають, що ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення. Що наша сім'я вирішила залишитись за кордоном, бо ми мали таку можливість. І насправді я кожного дня кажу "дякую" Богові, що ні я, ні моя сім'я, ні моя дитина - ми не бачили того всього жаху, початку повномасштабного вторгнення, і не бачимо його досі. Я зрідка приїжджаю в Україну, але це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні", - заявила Юлія.

Саніна пояснила, чому її чоловік не повернувся в Україну (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Також Саніна зазначила, що вона могла не працювати саме зараз, адже разом з гуртом досягла певного успіху. Але вона все ж їздить на "заробітки" в України, хоча й запевняє, що робить це не задля грошей.

"В принципі за 15 років успішної кар'єри в гурті The Hardkiss ми спромоглися досягти якогось рівня, такого, що в принципі я могла би не працювати взагалі зараз, як артист. Могла би займатися дитиною, сім'єю. У мене немає в житті такої потреби їздити на заробітки оці", - сказала співачка.

"По-перше, не можна зараз вивести кошти за кордон так просто з України. По-друге, зазвичай ми в Україну вкладаємося, закуповуємо зброю, допомагаємо, сплачуємо податки", - додала вона.

За словами Саніної, її тур Special Kiss, з яким вона їздила Україною (без чоловіка та інших учасників гурту), був важливим, але вона хотіла побачитися з глядачем. Але це нібито не принесло їй великих статків, а організатори навіть питали: "Юля, а ти не хочеш заробити взагалі?".

Джерело: "що ти знаєш про Бобула" pic.twitter.com/SBolFJdXPO — Поліна Іваненко (@polinarbcua) May 3, 2025

Слова співачки оцінили не всі її фани. В коментарях з'явилося чимало негативу. Так, юзери лютують й пишуть:

"Лицемірна на 100 відсотків жінка. Чому не каже, як під виглядом "благодійних" турів вивезла з країни після лютого 2022 року всіх музикантів та персонал свого колективу? Увага, жодний з чоловіків колективу не повернувся. І вона продовжує з ними їздити світом, намотавши прапор України на мікрофон. Або хрестик зніми, Юля, або труси одягни"

"Ну камон, ми бачили її будинок з домашньою студією, оце вона будувала, щоб покинути? Хто в це повірить?"

"Тобто Юля робить нам послугу, що виступає, вірно?".

Реакція мережі на слова Саніної (скріншот)