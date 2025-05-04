Санину прямо спросили, почему ее муж не в Украине: ответ разгневал сеть (видео)

Певица Юлия Санина неоднократно "нарывалась" на критику из-за того, что ее муж Валерий Бебко не возвращается в Украину на фоне полномасштабной войны. Сейчас же солистка The Hardkiss попыталась "разложить все по полочкам", но без негативной реакции сети не обошлось.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Санина высказалась о своем муже на шоу "20:23", а видео со съемок появилось в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?".

"Огого! Санина пришла на "20:23", и Янович зачитывал хейтерские комменты про семью за границей. Будет скандальный выпуск. Есть ощущение, что этими объяснениями Юля закопала The Hardkiss еще больше", - говорится в посте.

На видео Санина попыталась оправдаться и отметила, что ее семья переехала за границу еще до 24 февраля 2022 года. И сейчас певица радуется, что ее сын не видит всего того, что происходит в Украине.

"Все, кто подписан на меня в Инстаграме давно, все знают, что мы выехали за границу до полномасштабного вторжения. Что наша семья решила остаться за границей, потому что мы имели такую возможность. И на самом деле я каждый день говорю "спасибо" Богу, что ни я, ни моя семья, ни мой ребенок - мы не видели того всего ужаса, начала полномасштабного вторжения, и не видим его до сих пор. Я изредка приезжаю в Украину, но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, которые постоянно живут в Украине", - заявила Юлия.

Санина объяснила, почему ее муж не вернулся в Украину (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Также Санина отметила, что она могла не работать именно сейчас, ведь вместе с группой достигла определенного успеха. Но она все же ездит на "заработки" в Украину, хотя и уверяет, что делает это не ради денег.

"В принципе за 15 лет успешной карьеры в группе The Hardkiss мы смогли достичь какого-то уровня, такого, что в принципе я могла бы не работать вообще сейчас, как артист. Могла бы заниматься ребенком, семьей. У меня нет в жизни такой потребности ездить на заработки эти", - сказала певица.

"Во-первых, нельзя сейчас вывести средства за границу так просто из Украины. Во-вторых, обычно мы в Украину вкладываемся, закупаем оружие, помогаем, платим налоги", - добавила она.

По словам Саниной, ее тур Special Kiss, с которым она ездила по Украине (без мужа и других участников группы), был важным, но она хотела увидеться со зрителем. Но это якобы не принесло ей большого состояния, а организаторы даже спрашивали: "Юля, а ты не хочешь заработать вообще?".

Джерело: "що ти знаєш про Бобула" pic.twitter.com/SBolFJdXPO — Поліна Іваненко (@polinarbcua) May 3, 2025

Слова певицы оценили не все ее фаны. В комментариях появилось немало негатива. Так, юзеры лютуют и пишут:

"Лицемерная на 100 процентов женщина. Почему не говорит, как под видом "благотворительных" туров вывезла из страны после февраля 2022 года всех музыкантов и персонал своего коллектива? Внимание, ни один из мужчин коллектива не вернулся. И она продолжает с ними ездить по миру, намотав флаг Украины на микрофон. Или крестик сними, Юля, или трусы надень"

"Ну камон, мы видели ее дом с домашней студией, это она строила, чтобы бросить? Кто в это поверит?"

"То есть Юля делает нам одолжение, что выступает, верно?".

Реакция сети на слова Саниной (скриншот)