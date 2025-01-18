Саніна прямо відповіла, чому її чоловік не в Україні

Що написала Саніна

Юзери бурхливо відреагували на її кадри, зроблені під час відпочинку родини в засніжених горах. На одному з фото співачка позувала з чоловіком, і користувачі не стали приховувати свою реакцію, поцікавившись у коментарях щодо перебування чоловіка за кордоном.

"Як круто, коли жінка має можливість вивести чоловіка з воєнної країни і не соромиться цього. Ні вона, ні він", - написала одна з користувачок.

"Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення", - у відповідь заявила Юлія.

Юлія Саніна висловилася про виїзд Валерія Бебка за кордон (скриншот)

Проте у мережі раніше неодноразово заявляли, що Валерій виїхав вже після початку повномасштабного вторгнення. Деякі публічні люди зазначали, що Бебко зміг виїхати з України нібито перед пісенним конкурсом "Євробачення-2023", де його дружина тоді була ведучою. Після проведення масштабного заходу Юлія повернулася додому, а чоловік - ні.

Продюсер вже давно не показується на батьківщині, і через це у мережі час від часу пліткують, що пара нібито розлучилася. Крайні його публікації в соцмережах - знімки з Лос-Анджелеса, датовані жовтнем минулого року, після того як він там виступав з гуртом The Hardkiss.

Саніна і Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Також у мережі пліткують, що гурт розпадається. У своїх соцмережах Саніна заявляла, що "у новому році готова розпочати новий етап", і що "необхідно нарешті поставити крапку у важливому питанні". Вона мала на увазі те, що концерт The Hardkiss, який мав відбутися ще у червні 2022 року на "Олімпійському" у Києві, офіційно скасовується.

Юлія після початку повномасштабного вторгнення виступає перед прихильниками одна, без чоловічої частини музичного колективу. Всі разом артисти показуються лише на закордонних концертах.

Гурт The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Що стосується шлюбу Саніної і Бебка, то вони почали зустрічатися у 2009 році, і вони приховували свої романтичні взаємини протягом п'яти років. Під вінець пара пішла через два роки після знайомства, а весілля закохані зіграли в українському автентичному стилі.

Зірки виховують сина Данила, який народився у листопаді 2015 року. Як можна побачити на "свіжих" фото, він також був разом із батьками на зимовому відпочинку.

Саніна з сином Данилом (фото: instagram.com/the_hardkiss)