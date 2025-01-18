Санина прямо ответила, почему ее муж не в Украине

Что написала Санина

Юзеры бурно отреагировали на ее кадры, сделанные во время отдыха семьи в заснеженных горах. На одном из фото певица позировала с мужем, и пользователи не стали скрывать свою реакцию, поинтересовавшись в комментариях относительно пребывания мужа за границей.

"Как круто, когда женщина имеет возможность вывести мужа из военной страны и не стесняется этого. Ни она, ни он", - написала одна из пользовательниц.

"Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения", - в ответ заявила Юлия.

Юлия Санина высказалась о выезде Валерия Бебко за границу (скриншот)

Однако в сети ранее неоднократно заявляли, что Валерий выехал уже после начала полномасштабного вторжения. Некоторые публичные люди отмечали, что Бебко смог выехать из Украины якобы перед песенным конкурсом "Евровидение-2023", где его жена тогда была ведущей. После проведения масштабного мероприятия Юлия вернулась домой, а муж - нет.

Продюсер уже давно не показывается на родине, и из-за этого в сети время от времени сплетничают, что пара якобы рассталась. Последние его публикации в соцсетях - снимки из Лос-Анджелеса, датированные октябрем прошлого года, после того как он там выступал с группой The Hardkiss.

Санина и Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Также в сети сплетничают, что группа распадается. В своих соцсетях Санина заявляла, что "в новом году готова начать новый этап", и что "необходимо наконец поставить точку в важном вопросе". Она имела в виду то, что концерт The Hardkiss, который должен был состояться еще в июне 2022 года на "Олимпийском" в Киеве, официально отменяется.

Юлия после начала полномасштабного вторжения выступает перед поклонниками одна, без мужской части музыкального коллектива. Все вместе артисты показываются только на зарубежных концертах.

Группа The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Что касается брака Саниной и Бебко, то они начали встречаться в 2009 году и скрывали свои романтические отношения на протяжении пяти лет. Под венец пара пошла через два года после знакомства, а свадьбу влюбленные сыграли в украинском аутентичном стиле.

Звезды воспитывают сына Даниила, который родился в ноябре 2015 года. Как можно увидеть на "свежих" фото, он также был вместе с родителями на зимнем отдыхе.

Санина с сыном Даниилом (фото: instagram.com/the_hardkiss)