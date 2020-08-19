Самый вредный летний напиток, который мы часто даем детям

Самый вредный летний напиток (фото: pixabay)

Ученые рассказали про вред популярного летнего напитка

Исследователи назвали крайне вредный летний напиток, который мы любим давать детям, да и сами часто не против охладиться в жаркую погоду.

Речь идет про молочные коктейли, которые в огромном ассортименте предлагают многочисленные кафе и рестораны.

Особенно вредным, по мнению ученых из США, является коктейль из смеси молока, арахисового масла и шоколадного мороженого. Об этом пишет dairynews.

Одна порция такого напитка содержит почти суточную норму калорий для взрослого человека. Более того, в таком коктейле - в 3 раза превышена суточная норма жиров. Это вредно не только для фигуры, но и для здоровья.

К тому же, такие молочные коктейли обычно продаются вместе с разными блюдами фастфуда - гамбургерами и картофелем фри - и пользуются большой популярностью.

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