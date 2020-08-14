Эти показатели крови полностью расскажут о состоянии вашего организма

Анализ крови расскажет про все ваши проблемы (фото: freepik)

Как определить состояние здоровья по простому анализу крови, рассказали специалисты

Одним из способов увидеть полную картину происходящих в вашем организме процессов станет обычный анализ крови. Специалисты советуют сдавать кровь регулярно, чтобы вовремя узнать, если с вами что-то не так.

Некоторые данные в вашем анализе расскажут про инфекции, другие покажут проблемы с сахаром, а третьи - развитие воспалительного процесса, пишет РЗ.

Глюкоза в крови

Этот показатель может рассказать о риске развития сахарного диабета. Этот недуг является одним из самых распространенных в мире Статистика говорит, что ежесекундно около 5 тысяч человек ставят такой диагноз.

Норма глюкозы у взрослого человека до 6,1 ммоль/л.

Если же у вас сахарный диабет, нужно контролировать уровень гликированного гемоглобина (НВА1С), чтобы определить риск возникновения у вас осложнений.

Значения гликированного гемоглобина:

до 6,2% – нет сахарного диабета;

5,7-6,4 % – нарушение толерантности к глюкозе, высокий риск развития диабета;

6,5 % и больше – есть сахарный диабет.

Холестерин. Липопротеины низкой плотности

Холестерин бывает "плохим" (низкой плотности) и "хорошим" (высокой плотности). "Плохой" холестерин несет ответственность за транспортировку холестерина из печени к тканям. А вот "хороший" - доставляет холестерин обратно в печень.

Специалисты советуют контролировать показатели "плохого" холестерина (ЛПНП), ведь от его уровня зависит состояние наших кровеносных сосудов.

Норма холестерина ЛПНП - до 2,6 ммоль/л.

Скорость клубочковой фильтрации

Этот показатель даст развернутое представление о состоянии здоровья почек, их работоспособности. Сниженные показатели могут указывать на хроническую болезнь почек и другие патологии.

Норма - от 90 мл/мин.

Билирубин

Повышенные показатели свидетельствуют о нарушении обменных процессов и работы печени. Для контроля работы печени необходимо исследование уровней прямого и непрямого билирубина.

Норма - прямой билирубин 0-5 мкмоль/л.

Гемоглобин

Гемоглобин отвечает за снабжение внутренних органов кислородом. Его показатели проинформируют о наличии анемии или внутренних кровотечений. Нормы гемоглобина разные для мужчин и женщин:

норма мужчины - 130 г/л;

норма женщины - 120 г/л.

Средний объем эритроцитов (МСV)

Эритроциты - красные клетки крови, которые несут в себе гемоглобин.

Если у вас снижен гемоглобин, то этот показатель для вас будет чрезвычайно важным, поскольку значения MCV указывают на возможную причину анемии.

Норма - 80-99.

Лейкоциты

Главной задачей лейкоцитов является защита организма от чужеродных агентов. Если показатели повышены, это может говорить о наличии воспалительного процесса в организме, даже если у вас нет каких-либо симптомов.

Норма - 4-9×10*9.

СОЭ

Скорость оседания эритроцитов - показатель воспалительного процесса в организме. Здесь норма отличается у женщин и мужчин:

норма мужчины – 2-20;

норма женщины – 2-30.

Тромбоциты

Тромбоциты отвечают за свертываемость (гемостаз) крови и регенерацию поврежденных сосудов. Отклонения от нормальных значений тромбоцитов в крови могут сигнализировать о таких серьезных заболеваниях, как тромбоз, атеросклероз, рак, астма, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и многие другие.

Норма – 150-400 *10^9/л.

Врачи рекомендуют проверять названные выше показатели крови не реже раза в год. Но не стоит самостоятельно заниматься расшифровкой, лучше обращаться к семейному врачу.

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