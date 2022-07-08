Самый правильный рецепт котлет: раскрыты секреты сочного фарша
Сочные и вкусные котлеты, которые не распадутся на сковороде - мечта любого кулинара. Есть ряд секретов, как добиться идеального вкуса блюда.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Мясо (по вашему вкусу) - 1 кг
- Лук - 1 шт.
- Хлеб или батон - 200 г
- Молоко - 250 мл
- Вода - 200 мл
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Скриншот: Такими будут наши котлеты внутри
Пошаговое приготовление
Залейте хлеб молоком и оставьте на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.
Перемелите мясо, лук и хлеб на мясорубке. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
Хорошо перемешайте фарш до однородности. Влейте частями воду (может понадобиться чуть меньше воды). Отбейте фарш минимум 10-15 раз.
Поставьте фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа.
Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или в панировочных сухарях. Обжарьте с каждой стороны по 5-7 минут.
Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, сложите котлеты в форму и поставьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Или сложите в кастрюлю, налейте немного воды и потушите на плите 10 минут.
Ранее мы писали, как приготовить сочные чебуреки из кабачков.
Также сообщалось, как сделать пирог в лаваше с курицей и грибами.