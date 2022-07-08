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Найправильніший рецепт котлет: розкриті секрети соковитого фаршу

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П'ятниця 08 липня 2022 08:45
Найправильніший рецепт котлет: розкриті секрети соковитого фаршу Скріншот: як приготувати смачні соковиті котлети
Автор: Світлана Мащенко

Соковиті і смачні котлети, які не розпадуться на сковороді - мрія будь-якого кулінара. Є ряд секретів, як домогтися ідеального смаку страви.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • М'ясо (на ваш смак) - 1 кг
  • Цибуля - 1 шт.
  • Хліб або батон - 200 г
  • Молоко - 250 мл
  • Вода - 200 мл
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Найправильніший рецепт котлет: розкриті секрети соковитого фаршу

Скріншот: Такими будуть наші котлети всередині

Покрокове приготування

Залийте хліб молоком і залиште на кілька хвилин, щоб хліб ввібрав молоко.

Перемеліть м'ясо, цибулю і хліб на м'ясорубці. Додайте сіль і чорний мелений перець за смаком.

Добре перемішайте фарш до однорідності. Влийте частинами воду (може знадобитися трохи менше води). Відбийте фарш мінімум 10-15 разів.

Поставте фарш в холодильник мінімум на 30-60 хвилин, а краще на 3-4 години.

Сформуйте котлети, обваляйте їх у борошні або в панірувальних сухарях. Обсмажте з кожного боку по 5-7 хвилин.

Якщо ви не впевнені, що котлети приготувалися всередині, складіть котлети в форму і поставте в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Або складіть в каструлю, налийте трохи води і тушкуйте на плиті 10 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати соковиті чебуреки з кабачків.

Також повідомлялося, як зробити пиріг в лаваші з куркою і грибами.

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