Самый мощный удар в 2020 году: Землю накроет магнитная буря

Магнитные бури в феврале и марте 2020 будут обрушатся на Землю несколькими волнами, но один из ударов окажется особенно мощным. Даты магнитных бурь, кто подвержен их влиянию, и как защитить себя от метеоударов - в материале Styler.

Магнитной, или геомагнитной бурей называют возмущение геомагнитного поля Земли, которое вызывают потоки солнечного ветра.

Даты магнитных бурь

Согласно данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), ближайшего метеоудара стоит ждать уже 17 февраля, следующая волна геомагнитных колебаний ожидается 26 числа.

А вот 4 марта стоит ждать мощного удара, который станет самым сильным с начала 2020 года. 5 марта геомагнитные колебания пойдут, на спад, но их влияние все еще будет чувствоваться.

Магнитные бури февраль и март 2020 (фото: tesis.lebedev.ru)

Кто подвержен влиянию магнитным бурям, и как от них уберечься

Наиболее сильно геомагнитные колебания отражаются на здоровье метеочувствительных людей, гипертоников, людей, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, психоэмоционально нестабильных людей.

При этом даже абсолютно здоровые люди в дни метеоударов могут чувствовать подавленность, апатию, приступы головных болей, страдать от бессонницы.

Специалисты советуют в опасные дни избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Неплохо было бы посвятить этот день отдыху или, по крайней мере, не пытаться "перевыполнить план".

Кроме того, стоит оказаться от алкоголя, поменьше пить кофе. Здоровое питание, полноценный сон и соблюдение питьевого режима - эти простые рекомендации помогут успешно пережить магнитные бури.