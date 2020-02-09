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К Земле приближается гигантский астероид: эксперты бьют тревогу

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 22:19
К Земле приближается гигантский астероид: эксперты бьют тревогу
Астероил летит к Земле (фото: greatlakesledger.com)

Астероид вскоре пересечет орбиту Земли

Астероид гигантских размеров на огромной скорости приближается к Земле. Небесное тело достигнет минимально возможного расстояния с нашей планетой уже в феврале. В чем опасность астероида, и когда ждать приближения - в материале Styler.

Небесное тело под названием PZ39 в диаметре имеет размер от 440 до 990 метров (для сравнения футбольное поле имеет длину 108 метров).

Астероид приблизится на минимальное расстояние - 5,8 миллиона километров - к Земле уже в средине февраля.

Эксперты бьют тревогу, поскольку скорость объекта составляет около 57 тысяч километров в час, при этом его траектория будет пересекать орбиту Земли. Именно поэтому астероид называют потенциально опасным.

К примеру, астрофизики уверены, что любой метеорит размером от 25 м до 1 км, может принести значительный ущерб Земле. Если же диаметр небесного тела превышает километр, то может произойти глобальная катастрофа. К счастью, таких огромных астероидов немного. И шанс, что они врежутся в нашу планету, также невысок.

Астероид PZ39 открыли 23 октября 1995 года. Небесное тело делает оборот вокруг Солнца за 650 дней, но в следующий раз он сможет приблизиться к Земле более чем через полвека.

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