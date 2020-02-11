Найпотужніший удар у 2020 році: Землю накриє магнітна буря

Магнітні бурі у лютому і березні 2020 будуть обрушатися на Землю кількома хвилями, але один з ударів виявиться особливо потужним. Дати магнітних бур, хто піддається їх впливу, і як захистити себе від метеоударів - в матеріалі Styler.

Магнітною, або геомагнітною бурею називають обурення геомагнітного поля Землі, яке викликають потоки сонячного вітру.

Дати магнітних бур

Згідно з даними Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН), найближчого метеоудара варто чекати вже 17 лютого, наступна хвиля геомагнітних коливань очікується 26 числа.

А ось 4 березня варто чекати потужного удару, який стане найсильнішим з початку 2020 року. 5 березня геомагнітні коливання підуть на спад, але їх вплив все ще буде відчуватися.

Магнітні бурі лютий і березень 2020 (фото: tesis.lebedev.ru)

Хто схильний до впливу магнітним бурям, і як від них уберегтися

Найбільш сильно геомагнітні коливання відбиваються на здоров'ї метеочутливих людей, гіпертоніків, людей, у яких є проблеми з серцем і судинами, психоемоційно нестабільних людей.

При цьому навіть абсолютно здорові люди в дні метеоударів можуть відчувати пригніченість, апатію, напади головного болю, страждати від безсоння.

Фахівці радять у небезпечні дні уникати стресів і надмірних фізичних навантажень. Непогано було б присвятити цей день відпочинку або, принаймні, не намагатися "перевиконати план".

Крім того, варто відмовитися від алкоголю, поменше пити кави. Здорове харчування, повноцінний сон та дотримання питного режиму - ці прості рекомендації допоможуть успішно пережити магнітні бурі.