ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самый мощный удар в 2020 году: Землю накроет магнитная буря

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 17:57
Самый мощный удар в 2020 году: Землю накроет магнитная буря
Магнитные бури (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури в феврале 2020 изрядно подпортят здоровье украинцев

Магнитные бури в феврале и марте 2020 будут обрушатся на Землю несколькими волнами, но один из ударов окажется особенно мощным. Даты магнитных бурь, кто подвержен их влиянию, и как защитить себя от метеоударов - в материале Styler.

Магнитной, или геомагнитной бурей называют возмущение геомагнитного поля Земли, которое вызывают потоки солнечного ветра.

Даты магнитных бурь

Согласно данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), ближайшего метеоудара стоит ждать уже 17 февраля, следующая волна геомагнитных колебаний ожидается 26 числа.

А вот 4 марта стоит ждать мощного удара, который станет самым сильным с начала 2020 года. 5 марта геомагнитные колебания пойдут, на спад, но их влияние все еще будет чувствоваться.

Самый мощный удар в 2020 году: Землю накроет магнитная буря

Магнитные бури февраль и март 2020 (фото: tesis.lebedev.ru)

Кто подвержен влиянию магнитным бурям, и как от них уберечься

Наиболее сильно геомагнитные колебания отражаются на здоровье метеочувствительных людей, гипертоников, людей, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, психоэмоционально нестабильных людей.

При этом даже абсолютно здоровые люди в дни метеоударов могут чувствовать подавленность, апатию, приступы головных болей, страдать от бессонницы.

Специалисты советуют в опасные дни избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Неплохо было бы посвятить этот день отдыху или, по крайней мере, не пытаться "перевыполнить план".

Кроме того, стоит оказаться от алкоголя, поменьше пить кофе. Здоровое питание, полноценный сон и соблюдение питьевого режима - эти простые рекомендации помогут успешно пережить магнитные бури.

Головная боль и бессонница обеспечены: Землю накроет магнитная буря Ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях: могут привести к жутким последствиям
Новости Украины магнитная буря
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь