Самые важные продукты для женщин после 40 лет: что обязательно должно быть в рационе

Самые полезные продукты для женщин после 40 лет (Коллаж РБК-Украина)

Здоровое питание является обязательным для женщины в любом возрасте, но после 40 лет рацион должен быть особенно сбалансированным. Существуют продукты, которые отлично помогают не только поддержать физическую форму и здоровье, но и способны защитить женский организм от многих заболеваний.

Что обязательно должны есть женщины старше 40 лет, рассказали специалисты в статье на Times of India.

Шпинат

Не самая соблазнительная еда, но в шпинате много разнообразных минералов и витаминов. В нем много магния, который снижает симптомы ПМС. Также он полезен для здоровья костей, помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск приступов астмы.

Семена льна

Благодаря большим дозам омега-3 жирных кислот в семенах льна, этот продукт превосходно подходит для сердца и поддержания уровня сахара в крови. Ежедневное употребление семян льна оказывает противовоспалительное воздействие на организм. Также лен прекрасно подходит для нормализации работы кишечника, особенно во время раздражений.

Клюква

Она не только полезна, но и очень вкусная. Эти ягодки богаты фитонутриентами и антиоксидантами, что способствует защите от болезней сердца, от кариеса, от инфекций мочевыводящих путей.

Помидоры

Помидоры являются основой питания почти в любом доме, но многие недооценивают важность этого продукта в рационе. Исследования показывают, что ликопин, который содержится в помидорах, помогает снизить риск развития рака груди и сердечных заболеваний. Также они укрепляют здоровье костей и снижают уровень холестерина.

Овес

Очень полезный продукт для работы сердца, также он помогает улучшить пищеварение, контролирует артериальное давление, помогает предотвратить перепады настроения, связанные с ПМС. Еще овес снижает уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

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