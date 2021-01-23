Найважливіші продукти для жінок після 40 років: що обов'язково повинно бути в раціоні

Найкорисніші продукти для жінок після 40 років (Колаж РБК-Україна)

Здорове харчування є обов'язковим для жінки в будь-якому віці, але після 40 років раціон повинен бути особливо збалансованим. Існують продукти, які відмінно допомагають не тільки підтримати фізичну форму і здоров'я, але і здатні захистити жіночий організм від багатьох захворювань.

Що обов'язково повинні їсти жінки старше 40 років, розповіли фахівці у статті на Times of India.

Шпинат

Не найспокусливіша їжа, але в шпинаті багато різноманітних мінералів і вітамінів. У ньому багато магнію, який знижує симптоми ПМС. Також він корисний для здоров'я кісток, допомагає контролювати рівень цукру в крові та знижує ризик нападів астми.

Насіння льону

Завдяки великим дозам омега-3 жирних кислот в насінні льону, цей продукт чудово підходить для серця та підтримки рівня цукру в крові. Щоденне вживання насіння льону має протизапальну дію на організм. Також льон чудово підходить для нормалізації роботи кишківника, особливо під час подразнень.

Журавлина

Вона не тільки корисна, але і надзвичайно смачна. Ці ягідки багаті фітонутрієнтами та антиоксидантами, що сприяє захисту від хвороб серця, від карієсу, від інфекцій сечовивідних шляхів.

Помідори

Помідори є основою харчування майже в будь-якому будинку, але багато хто недооцінює важливість цього продукту в раціоні. Дослідження показують, що лікопен, який міститься в помідорах, допомагає знизити ризик розвитку раку грудей і серцевих захворювань. Також вони зміцнюють здоров'я кісток і знижують рівень холестерину.

Овес

Дуже корисний продукт для роботи серця, також він допомагає поліпшити травлення, контролює артеріальний тиск, допомагає запобігти перепади настрою, пов'язані з ПМС. Ще овес знижує рівень холестерину, покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав несподівані продукти, які захищають від вірусів і бактерій.

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