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Врач назвал неожиданные продукты, защищающие от вирусов и бактерий

Суббота 16 января 2021 22:11
Врач назвал неожиданные продукты, защищающие от вирусов и бактерий
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие продукты несут пользу для иммунитета человека. По его данным, молочные продукты должны входить в рацион питания, чтобы обеспечить качественный иммунный ответ организма на вирусы и бактерии.

Об этом он сообщил в публикации на своей странице в Instagram.

Человеческий организм содержит в себе огромное количество бактерий, которые формируют в кишечнике правильную флору. Регулярное употребление продуктов с кисломолочными бактериями является отличным способом профилактики запоров. Кроме того, молоко является отличным источником кальция, считает Комаровский.

Доктор объяснил, почему часто возникают вспышки вирусных или бактериальных инфекций в детских коллективах.

"Иммунная система наших детей не может нормально развиваться, потому что дети после рождения попадают в практически стерильную среду — все моется, кипятится, очень часто стерилизуется. А с учетом коронавируса, когда везде санитайзеры, дезинфекторы, хлор, ультрафиолетовое облучение, — мы помещаем ребенка в практически стерильную среду. Как следствие, ненагруженная иммунная система начинает бросаться на все, что хоть чуть-чуть похоже на бактерии или на вирусы, — и мы имеем чудовищные вспышки аллергических заболеваний, аутоиммунных заболеваний", — отметил Комаровский.

Но основой для создания прочного иммунитета врач видит разнообразное питание, отсутствие стерильности, привычку никогда не кормить детей, если они не хотят есть, образ жизни, при котором у детей и взрослых после физической активности непременно будет аппетит. Добавление в питание кисломолочных продуктов только поспособствует этому, добавил медик.

Напомним, Комаровский объяснил, как больным COVID-19 дома спастись от недостатка кислорода.

Ранее Комаровский отреагировал на мутацию коронавируса.

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Новости Украины Жизнь врачиЕвгений Комаровский

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