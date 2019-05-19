Самые провальные номера на Евровидении 2019: кто занял последнее место

Евровидение 2019 – кто победил и кто провалился на конкурсе (фото: facebook.com/EurovisionSongContest)

Евровидение 2019 завершилось победой участника из Нидерландов

Евровидение 2019 – самый популярный международный конкурс, который звершился яркими финальными номерами 18 мая. Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Однако никто не ожидал, что в этом году будут настолько провальные номера, за которые практически никто не проголосовал. STYLER собрал топ-5 самых громких провалов на Евровидении 2019.

Почетное первое место в пятерке "лузеров" досталось представителю Великобритании, который выступал под номером 16. Ни зрители, ни жюри не оценили провальный номер, следовательно – в турнирной таблице Майкл занял последнюю строчку. Более того, британец побил рекорд по количеству баллов – он получил всего 16.

Евровидение 2019 – Michael Rice кто победил и кто провалился на конкурсе (видео: youtube.com)

Второе место с конца досталось представителю Беларуси. 16-летняя певица ZENA набрала всего 31 голос.

Евровидение 2019 – ZENA кто победил и кто провалился на конкурсе (видео: youtube.com)

В тройку лузеров попал немецкий дуэт S!sters. Представители Германии на песенном конкурсе оторвались от белорусской певицы всего на 1 балл.

Евровидение 2019 – S!sters, кто победил и кто провалился на конкурсе (видео: youtube.com)

На четвертом месте с конца оказался представитель принимающей страны – Израиля. Певец Kobi Marimi исполнил лирическую композицию, однако она не пришлась по вкусу жюри, и он набрал 47 баллов.

Евровидение 2019 – Kobi Marimi кто победил и кто провалился на конкурсе (видео: youtube.com)

Топ-5 главных провалов Евровидения закрывает участник, представлявший Испанию. Певец Miki исполнил энергичную песню и зарядил зал легким настроением, однако проголосовали за него немногие.

Евровидение 2019 – Miki кто победил и кто провалился на конкурсе (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее Беларусь отстранили от голосования. Выяснилась причина.

Стало известно, о чем спел победитель Евровидения 2019. Лирическая песня покорила всех.