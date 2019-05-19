Найбільш провальні номери на Євробаченні 2019: хто зайняв останнє місце

Євробачення 2019 – хто переміг і хто провалився на конкурсі (фото: facebook.com/EurovisionSongContest)

Євробачення 2019 завершилося перемогою учасника з Нідерландів

Євробачення 2019 – найпопулярніший міжнародний конкурс, який звершился яскравими фінальними номерами 18 травня. Перемогу здобув представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. Однак ніхто не очікував, що в цьому році будуть настільки провальні номери, за які практично ніхто не проголосував. STYLER зібрав топ-5 найгучніших провалів на Євробаченні 2019.

Почесне перше місце в п'ятірці "лузерів" дісталося представнику Великобританії, який виступав під номером 16. Ні глядачі, ні журі не оцінили провальний номер, отже – в турнірній таблиці Майкл посів останню сходинку. Більш того, британець побив рекорд за кількістю балів – він отримав лише 16.

Євробачення 2019 – Michael Rice хто переміг і хто провалився на конкурсі (відео: youtube.com)

Друге місце з кінця дісталося представнику Білорусі. 16-річна співачка ZENA набрала лише 31 голос.

Євробачення 2019 – ZENA хто переміг і хто провалився на конкурсі (відео: youtube.com)

В трійку лузерів потрапив німецький дует S!sters. Представники Німеччини на пісенному конкурсі відірвалися від білоруської співачки всього на 1 бал.

Євробачення 2019 – S!sters, хто переміг і хто провалився на конкурсі (відео: youtube.com)

На четвертому місці з кінця виявився представник приймаючої країни – Ізраїлю. Співак Kobi Marimi виконав ліричну композицію, однак вона не припала до смаку журі, і він набрав 47 балів.

Євробачення 2019 – Kobi Marimi хто переміг і хто провалився на конкурсі (відео: youtube.com)

Топ-5 головних провалів Євробачення закриває учасник, який представляв Іспанію. Співак Miki виконав енергійну пісню і зарядив зал легким настроєм, проте проголосували за нього небагато.

Євробачення 2019 – Miki хто переміг і хто провалився на конкурсі (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше Білорусь усунули від голосування. З'ясувалася причина.

Стало відомо, про що заспівав переможець Євробачення 2019. Лірична пісня підкорила всіх.