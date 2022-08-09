Рейтинг колледжей Украины: где получать профильное образование лучше всего
После девятого или одиннадцатого класса можно получить специальность, поступив в колледж. По окончанию учебного заведения выпускники имеют возможность продолжить обучение в университете с третьего курса.
Смотрите обновленный список лучших колледжей Украины на основе рейтинга от osvita.ua с учетом имеющихся учебных заведений - в нашем материале Styler далее.
Профессиональный колледж Университета "КРОК"
Колледж "КРОК" является членом Всемирной ассоциации школ ЮНЕСКО. Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в одноименном университете с 3-го курса по следующим направлениям:
- Право
- Управление и финансирование
- Информационные технологии
- Сфера обслуживания
- Социальные и поведенческие науки
Адрес: г. Киев, ул. Лагерная, 30-32
Профессиональный колледж Университета "КРОК" (фото: krok.edu.ua)
Львовский медицинский профессиональный колледж "Медик"
На 2-м месте рейтинга Львовский медицинский колледж. Обучение происходит по 3-м основным направлениям:
- Акушерское дело
- Сестринское дело
- Ортопедическая стоматология
Адрес: г. Львов, ул. В. Полищука, 76
Практические занятия в колледже "Медик" (фото: new.medyk.lviv.ua)
Финансово-правовой колледж
На третьем месте - столичный колледж, в котором учатся по специальностям:
- Право
- Финансы, банковское дело и страхование
Адрес: г. Киев, ул. Питерская, 5а
Финансово-правовой колледж (фото: fpk.in.ua)
Львовский медицинский профессиональный колледж "Монада"
В этом колледже обучают студентов по следующим специальностям:
- Стоматология
- Медсестринство
- Фармация, промышленная фармация
Адрес: г. Львов, ул. Патона, 22А
Один из двух учебных корпусов колледжа "Монада" (фото: monada.lviv.ua)
Автотранспортный колледж Криворожского технического университета
На пятой строчке - Криворожский колледж, где вы можете учиться по следующим специальностям:
- Автомобильный транспорт
- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
- Транспортные технологии на автомобильном транспорте
- Отраслевое машиностроение
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Эдуарда Фукса, 26
Автотранспортный техникум Криворожского технического университета (фото: knu.edu.ua)
Автотранспортный колледж Национального горного университета Украины
Далее идет Днепровский автотранспортный колледж, в котором вы можете учиться по следующим специальностям:
- Автомобильный транспорт
- Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей
- Транспортные технологии на автомобильном транспорте
- Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
Адрес: г. Днепр, проспект Александра Поля, 111
Практические занятия по ремонту транспортных средств (фото: rafk.in.net)
Ровенский автотранспортный профессиональный колледж НУВГП
На седьмом месте Ровенский автотранспортный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования. Здесь обучают будущих специалистов для:
- Автотранспортных и авторемонтных предприятий
- Организации международных перевозок
- Организации и регулирования дорожного движения
Адрес: г. Ровно, ул. Видинская, 35
Автотранспортный колледж НУВХП (фото: ratk.business.site)
Агротехнический колледж Уманского НУС
На восьмой строчке - Уманский колледж при Национальном университете садоводства. В этом учебном заведении вы имеете возможность учиться по широкому спектру специальностей, а именно:
- Агроинженерия
- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
- Садово-парковое хозяйство
- Финансы, банковское дело и страхование
- Учет и налогообложение
- Компьютерные науки
- Инженерия программного обеспечения
Адрес: г. Умань, ул. Независимости, 21
Агротехнический колледж Уманского НУС (фото: uatk.ck.ua)
Ананьевский государственный аграрно-экономический колледж
Девятое место также занимает колледж от Уманского национального университета садоводства, который находится в городе Ананьев Одесской области. Здесь обучают по таким специальностям:
- Учет и налогообложение
- Финансы, банковское дело и страхование
- Маркетинг
- Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
Адрес: г. Ананьев, ул. Пушкина, 62
Ананьевский государственный аграрно-экономический колледж (фото: ananevkoledg.ucoz.ua)
Барский колледж транспорта и строительства Национального транспортного университета
Замыкает рейтинг колледж из города Бар Винницкой области. В этом заведении вы имеете возможность учиться по таким специальностям:
- Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей
- Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования
- Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог и аэродромов
- Землеустройство
- Организация перевозок и управление на автотранспорте
- Организация и регулирование дорожного движения
Адрес: г. Бар, ул. Героев Майдана, 7
Барский колледж транспорта и строительства (фото: need4study.com)
Важно знать
Поступить в колледж для получения профессионального высшего образования могут лица, получившие базовое общее среднее образование (9 классов), полное общее среднее образование (11 классов); образовательно-квалификационный уровень квалифицированного рабочего или младшего специалиста, а также лица, получившие любую степень высшего образования.
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