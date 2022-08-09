Рейтинг колледжей Украины: где получать профильное образование лучше всего

После девятого или одиннадцатого класса можно получить специальность, поступив в колледж. По окончанию учебного заведения выпускники имеют возможность продолжить обучение в университете с третьего курса.

Смотрите обновленный список лучших колледжей Украины на основе рейтинга от osvita.ua с учетом имеющихся учебных заведений - в нашем материале Styler далее.

Профессиональный колледж Университета "КРОК"

Колледж "КРОК" является членом Всемирной ассоциации школ ЮНЕСКО. Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в одноименном университете с 3-го курса по следующим направлениям:

Право

Управление и финансирование

Информационные технологии

Сфера обслуживания

Социальные и поведенческие науки

Адрес: г. Киев, ул. Лагерная, 30-32

Профессиональный колледж Университета "КРОК" (фото: krok.edu.ua)

Львовский медицинский профессиональный колледж "Медик"

На 2-м месте рейтинга Львовский медицинский колледж. Обучение происходит по 3-м основным направлениям:

Акушерское дело

Сестринское дело

Ортопедическая стоматология

Адрес: г. Львов, ул. В. Полищука, 76

Практические занятия в колледже "Медик" (фото: new.medyk.lviv.ua)

Финансово-правовой колледж

На третьем месте - столичный колледж, в котором учатся по специальностям:

Право

Финансы, банковское дело и страхование

Адрес: г. Киев, ул. Питерская, 5а

Финансово-правовой колледж (фото: fpk.in.ua)

Львовский медицинский профессиональный колледж "Монада"

В этом колледже обучают студентов по следующим специальностям:

Стоматология

Медсестринство

Фармация, промышленная фармация

Адрес: г. Львов, ул. Патона, 22А

Один из двух учебных корпусов колледжа "Монада" (фото: monada.lviv.ua)

Автотранспортный колледж Криворожского технического университета

На пятой строчке - Криворожский колледж, где вы можете учиться по следующим специальностям:

Автомобильный транспорт

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

Транспортные технологии на автомобильном транспорте

Отраслевое машиностроение

Адрес: г. Кривой Рог, ул. Эдуарда Фукса, 26

Автотранспортный техникум Криворожского технического университета (фото: knu.edu.ua)

Автотранспортный колледж Национального горного университета Украины

Далее идет Днепровский автотранспортный колледж, в котором вы можете учиться по следующим специальностям:

Автомобильный транспорт

Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей

Транспортные технологии на автомобильном транспорте

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

Адрес: г. Днепр, проспект Александра Поля, 111

Практические занятия по ремонту транспортных средств (фото: rafk.in.net)

Ровенский автотранспортный профессиональный колледж НУВГП

На седьмом месте Ровенский автотранспортный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования. Здесь обучают будущих специалистов для:

Автотранспортных и авторемонтных предприятий

Организации международных перевозок

Организации и регулирования дорожного движения

Адрес: г. Ровно, ул. Видинская, 35

Автотранспортный колледж НУВХП (фото: ratk.business.site)

Агротехнический колледж Уманского НУС

На восьмой строчке - Уманский колледж при Национальном университете садоводства. В этом учебном заведении вы имеете возможность учиться по широкому спектру специальностей, а именно:

Агроинженерия

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

Садово-парковое хозяйство

Финансы, банковское дело и страхование

Учет и налогообложение

Компьютерные науки

Инженерия программного обеспечения

Адрес: г. Умань, ул. Независимости, 21

Агротехнический колледж Уманского НУС (фото: uatk.ck.ua)

Ананьевский государственный аграрно-экономический колледж

Девятое место также занимает колледж от Уманского национального университета садоводства, который находится в городе Ананьев Одесской области. Здесь обучают по таким специальностям:

Учет и налогообложение

Финансы, банковское дело и страхование

Маркетинг

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Адрес: г. Ананьев, ул. Пушкина, 62

Ананьевский государственный аграрно-экономический колледж (фото: ananevkoledg.ucoz.ua)

Барский колледж транспорта и строительства Национального транспортного университета

Замыкает рейтинг колледж из города Бар Винницкой области. В этом заведении вы имеете возможность учиться по таким специальностям:

Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей

Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования

Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог и аэродромов

Землеустройство

Организация перевозок и управление на автотранспорте

Организация и регулирование дорожного движения

Адрес: г. Бар, ул. Героев Майдана, 7

Барский колледж транспорта и строительства (фото: need4study.com)

Важно знать

Поступить в колледж для получения профессионального высшего образования могут лица, получившие базовое общее среднее образование (9 классов), полное общее среднее образование (11 классов); образовательно-квалификационный уровень квалифицированного рабочего или младшего специалиста, а также лица, получившие любую степень высшего образования.