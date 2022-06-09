11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

В новый рейтинг лучших университетов мира в глобальном исследовании QS World University Rankings попали 11 украинских вузов.

Об этом 9 июня рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Украины.

QS World University Rankings - глобальное исследование и созданный на его основе рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения.

"Второе" место в рейтинге среди лучших украинских вузов разделили еще один в Харькове, и также - в Киеве, а именно:

Среди отечественных высших учебных заведений в престижном списке, признанном популярнейшим в мире источником сравнительных данных об успешности университетов, выше всего позиция:

Напомним, на днях в Украине составили новый академический рейтинг заведений высшего образования, и мы рассказывали, какие университеты попали в первую десятку рейтинга "Топ-200 Украина 2022", и куда лучше поступать абитуриентам.

Добавим также, перед этим мы писали, как поступить в европейский университет во время войны.