11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят
В новый рейтинг лучших университетов мира в глобальном исследовании QS World University Rankings попали 11 украинских вузов.
Об этом 9 июня рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Украины.
Среди отечественных высших учебных заведений в престижном списке, признанном популярнейшим в мире источником сравнительных данных об успешности университетов, выше всего позиция:
- у Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (541-550 позиция).
ХНУ им. имени В.Н. Каразина (фото: karazin.ua)
"Второе" место в рейтинге среди лучших украинских вузов разделили еще один в Харькове, и также - в Киеве, а именно:
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (651-700 позиция);
Харьковский политехнический (фото: kpi.kharkov.ua)
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (651-700 позиция);
КНУ (фото: univ.kiev.ua)
Далее в списке следуют:
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (701-750 позиция);
Киевская политехника (фото: kpi.ua)
- Национальный университет "Львовская политехника" (801-1000 позиция);
Львовская политехника (фото: lpnu.ua)
- Сумской государственный университет (тоже 801-1000 позиция);
Сумской государственный университет (фото: sumdu.edu.ua)
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200 позиция);
ЛНУ им. Ивана Франко (wikimedia.org)
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (тоже 1001–1200 позиция);
ХНУР (фото: nure.ua)
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (снова 1001-1200 позиция);
"Могилянка" (фото: dou.ua)
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (опять 1001-1200 позиция);
ОНУ им. Мечникова (фото: скриншот youtube.com)
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400 позиция).
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (фото: nubip.edu.ua)
QS World University Rankings - глобальное исследование и созданный на его основе рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения.
Напомним, на днях в Украине составили новый академический рейтинг заведений высшего образования, и мы рассказывали, какие университеты попали в первую десятку рейтинга "Топ-200 Украина 2022", и куда лучше поступать абитуриентам.
Добавим также, перед этим мы писали, как поступить в европейский университет во время войны.