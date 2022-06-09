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11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 23:02
11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят Фото: украинские университеты вошли в рейтинг лучших в мире (facebook.com/Karazin.University)
Автор: Владимир Костырин

В новый рейтинг лучших университетов мира в глобальном исследовании QS World University Rankings попали 11 украинских вузов.

Об этом 9 июня рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Украины.

Среди отечественных высших учебных заведений в престижном списке, признанном популярнейшим в мире источником сравнительных данных об успешности университетов, выше всего позиция:

  • у Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (541-550 позиция).

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

ХНУ им. имени В.Н. Каразина (фото: karazin.ua)

"Второе" место в рейтинге среди лучших украинских вузов разделили еще один в Харькове, и также - в Киеве, а именно:

  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (651-700 позиция);

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

Харьковский политехнический (фото: kpi.kharkov.ua)

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (651-700 позиция);

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

КНУ (фото: univ.kiev.ua)

Далее в списке следуют:

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (701-750 позиция);

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

Киевская политехника (фото: kpi.ua)

  • Национальный университет "Львовская политехника" (801-1000 позиция);

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

Львовская политехника (фото: lpnu.ua)

  • Сумской государственный университет (тоже 801-1000 позиция);

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

Сумской государственный университет (фото: sumdu.edu.ua)

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200 позиция);

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

ЛНУ им. Ивана Франко (wikimedia.org)

  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (тоже 1001–1200 позиция);

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

ХНУР (фото: nure.ua)

  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (снова 1001-1200 позиция);

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

"Могилянка" (фото: dou.ua)

  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (опять 1001-1200 позиция);

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

ОНУ им. Мечникова (фото: скриншот youtube.com)

  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400 позиция).

11 вузов Украины вошли в рейтинг лучших в мире: как они выглядят

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (фото: nubip.edu.ua)

QS World University Rankings - глобальное исследование и созданный на его основе рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения.

Напомним, на днях в Украине составили новый академический рейтинг заведений высшего образования, и мы рассказывали, какие университеты попали в первую десятку рейтинга "Топ-200 Украина 2022", и куда лучше поступать абитуриентам.

Добавим также, перед этим мы писали, как поступить в европейский университет во время войны.

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