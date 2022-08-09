10 найпопулярніших українських вишів, куди абітурієнти подали найбільше заяв: хто у рейтингу
В Україні всупереч військовій агресії Росії триває вступна кампанія. Зокрема, вступники обирають лише українські університети.
Рейтинг університетів, у які абітурієнти подали найбільше заяв, опублікував міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram.
Зокрема, у рейтинг 10 найпопулярніших закладів вищої освіти із подавання заяв увійшли:
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний авіаційний університет;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Державний торговельно-економічний університет;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Київський університет імені Бориса Грінченка.
Також, станом на 9 серпня для вступу до ЗФПО (закладів фахової передвищої освіти) та ЗВО створено і активовано майже 330 тисяч електронних кабінетів. До того ж подано понад 376 тис. електронних заяв.
Міністр виділяє, що на основі базової середньої освіти подано майже 142 тисячі електронних заяв, а на основі повної загальної середньої освіти - 196,4 тисячі.
Окрім того, для отримання вищої освіти вступники на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста подали майже 39 тисяч електронних заяв.
Зазначається, що за 9 днів від початку реєстрації електронних кабінетів для вступу до магістратури створено понад 57,5 тисяч кабінетів. Однак, подавання заяв розпочнеться 16 серпня.
Додамо, що вперше для безпечного вступу до закладів ФПО у цьому році вступники подавали заяви через особисті електронні кабінети.
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