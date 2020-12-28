Самые популярные Instagram блогеры в Украине за 2020 год: кто в списке

Сервис аналитики и работы с блогерами Trend hero опубликовал топ-20 блогеров в Украине, ведущих странички в Instagram. Их аудитория стремительно выросла за последний год.

Больше всего подписчиков добавилось у доктора Комаровского, за год у него стало на 7 млн подписчиков больше. Остальные блогеры тоже активно увеличивают свою аудиторию в украинском сегменте Instagram.

Украинцы чаще следят за страницами путешественников, за семьями и успешными людьми.

На этих графиках можно увидеть, кто лучше развил свою страницу за 2020 год:

В список Trend hero попали:

София Стажнюк

Мать твоих детей, ведет свой популярный блог в инстаграме уже несколько лет. Сейчас ее подписчиками стали уже 5,5 млн человек. Доктор Комаровский

Евгений Комаровстий ведет свой популярный блог с аудиторией 9 млн подписчиков. Там он дает медицинские советы, особенно часто пишет про педиатрию. С распространением коронавирусной инфекции к нему стали чаще прислушиваться, поэтому количество подписчиков продолжает расти. Аревик Восканян развивает свою страницу, где у нее уже 1,6 млн подписчиков. У девушки есть свой магазин одежды, который она и рекламирует в своем аккаунте. IT-предпрениматель Николай Удянский, с 1,5 млн подписчиков, развивает свой блог в Инстраграме. Там он делится фотографиями с поездок по миру и снимками с друзьями. Блогер Алена Венум, у которой уже насобиралось 4,2 млн подписчиков, ведет личную страницу у своей жизни, о муже и ребенке. Юлия Вербинец, украиноязычная блогерка, которая получила награду лучший блогер Инстаграма 2020 года. У Юлии 2,7 млн подписчиков. С ними она делится фотографиями путешествий и выступлений. Lianayel - это комейдийный блог девушки, которая набрала уже 1,3 млн подписчиков. Блогер публикует короткие шуточные видео о своей жизни. Страница Луладжа гороскоп в Инстаграм публикует актуальные гороскопы для всех знаков Зодиака и лунные календари. На эту страницу подписались уже 972 тыс. человек. Яна Удянская блогер с фотографиями из путешествий и красивых мест, набрала уже 1,5 млн подписчиков. Ульяна Науменко, блогер которая победила в телевизионном проекте "Зважені і щасливі", сейчас ведет страницу о правильном питании и похудении. У нее уже миллион читателей. Украинский журналист Константин Стогний, который раньше вел программу Чрезвычайные новости на телеканале ICTV, теперь ведет трелел блог и снимает авторские программы, которые транслируют на том же телеканале. Блог в Инстаграм, где у него 1 млн подписчиков, он ведет о путешествиях и интересных местах. На 12 месте топа доктор Ольга Белоконь. Акушер-гинеколог со стажем, ведет свой блог о женском здоровье, беременности и родах. Об этом читают 2,6 млн подписчиков популярного врача. На страницу Макса Климтока, где много комедийного контента подписано больше 900 тыс. подписчиков. Украиноязычная блогер Люда из Голливуда описывает жизнь всей семьи. Женщина пишет о своем муже и ребенке, о родителях. За жизнью Люды следят 1,4 млн подписчиков. Блогер Дарья Квиткова ведет свою страницу в основном красивыми фотографиями себя и своей пары. За их жизнью в блоге следят 1,7 млн подписчиков. Богдан Прилепа, украинский IT-предпрениматель и блокчейн энтузиаст ведет свой блог о путешествиях, интересных местах в мире и о своей семье. У него уже 1,1 млн подписчиков в Инстаграм. 16-летняя Диана ведет свой блог о подростковой жизни. За ее фотографиями следят 2,5 млн подписчиков. Николь называет себе мамой блогеров и обещает научить их зарабатывать деньги. За ее страницей в Инстаграм следят миллион подписчиков. Юлия Красная ведет свой блог о путешествиях и красоте. У нее уже 1,4 млн подписчиков, которые регулярно смотрят за новыми публикациями в блоге. Блогер Дарул ведет свою страницу в Инстаграм о путешествиях, семье и о фитнесе. На него подписаны 1,3 млн подписчиков.