Найпопулярніші Instagram блогери в Україні за 2020 рік: хто в списку

Стало відомо, на кого підписуються в Instagram українці
Сервіс аналітики та роботи з блогерами Trend hero опублікував топ-20 блогерів в Україні, які ведуть сторінки в Instagram. Їх аудиторія стрімко зросла за останній рік.
Найбільше підписників додалося у доктора Комаровського, за рік їх стало на 7 млн більше. Інші блогери теж активно збільшують свою аудиторію в українському сегменті Instagram.
Українці частіше стежать за сторінками мандрівників, за родинами та успішними людьми.
На цих графіках можна побачити, хто краще розвинув свою сторінку за 2020 рік:
До списку Trend hero потрапили:
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Софія Стажнюк
Мати твоїх дітей, веде свій популярний блог в інстаграмі вже кілька років. Зараз її підписниками стали вже 5,5 млн осіб.
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Доктор Комаровський
Євген Комаровстий веде свій популярний блог з аудиторією 9 млн підписників. Там він дає медичні поради, особливо часто пише про педіатрію. З поширенням коронавірусної інфекції до нього стали частіше прислухатися, тому кількість підписників продовжує зростати.
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Аревік Восканян розвиває свою сторінку, де у неї вже 1,6 млн підписників. У дівчини є свій магазин одягу, який вона рекламує у своєму акаунті.
- IT-підприємець Микола Удянський, з 1,5 млн підписників, розвиває свій блог в Інстаграмі. Там він ділиться фотографіями з поїздок по світу і знімками з друзями.
- Блогер Альона Венум, у якої вже назбиралося 4,2 млн підписників, веде особисту сторінку у своєму житті, про чоловіка і дитину.
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Юлія Вербинець, україномовна блогерка, яка отримала нагороду найкращий блогер Інстаграму 2020 року. У Юлії 2,7 млн підписників. З ними вона ділиться фотографіями подорожей і виступів.
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Lianayel - це комедійний блог дівчини, яка набрала вже 1,3 млн підписників. Блогер публікує короткі жартівливі відео про своє життя.
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Сторінка Луладжа гороскоп в Instagram публікує актуальні гороскопи для всіх знаків Зодіаку і місячні календарі. На цю сторінку підписалися вже 972 тис. осіб.
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Яна Удянская блогер з фотографіями з подорожей і красивих місць, набрала вже 1,5 млн підписників.
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Уляна Науменко, блогер яка перемогла у телевізійному проекті "Зважені і щасливі", зараз веде сторінку про правильне харчування і схуднення. У неї вже мільйон читачів.
- Український журналіст Костянтин Стогній, який раніше вів програму "Надзвичайні новини" на телеканалі ICTV, тепер веде трелел блог і знімає авторські програми, які транслюють на тому ж телеканалі. Блог в Instagram, де у нього 1 млн підписників, він веде про подорожі і цікавих місцях.
- На 12 місці топу доктор Ольга Білоконь. Акушер-гінеколог зі стажем, веде свій блог про жіноче здоров'я, вагітності та пологах. Про це читають 2,6 млн підписників популярного лікаря.
- На сторінку Макса Климтока, де багато комедійного контенту підписано понад 900 тис. підписників.
- Україномовна блогер Люда з Голлівуду описує життя всієї родини. Жінка пише про свого чоловіка і дитину, про батьків. За життям Люди стежать 1,4 млн передплатників.
- Блогер Дарья Квіткова веде свою сторінку в основному гарними фотографіями себе і своєї пари. За їх життям в блозі стежать 1,7 млн підписників.
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Богдан Прилепа, український IT-підприємець і блокчейн ентузіаст веде свій блог про подорожі, цікавих місцях у світі і про свою сім'ю. У нього вже 1,1 млн передплатників в Instagram.
- 16-річна Діана веде свій блог про підліткове життя. За її фотографіями стежать 2,5 млн підписників.
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Ніколь називає себе мамою блогерів і обіцяє навчити їх заробляти гроші. За її сторінкою в Instagram стежать мільйон передплатників.
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Юлія Красна веде свій блог про подорожі і красі. У неї вже 1,4 млн підписників, які регулярно дивляться за новими публікаціями у блозі.
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Блогер Дарул веде свою сторінку в Instagram про подорожі, сім'ї і про фітнесі. На нього підписані 1,3 млн підписників.