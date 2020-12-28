Найпопулярніші Instagram блогери в Україні за 2020 рік: хто в списку

Сервіс аналітики та роботи з блогерами Trend hero опублікував топ-20 блогерів в Україні, які ведуть сторінки в Instagram. Їх аудиторія стрімко зросла за останній рік.

Найбільше підписників додалося у доктора Комаровського, за рік їх стало на 7 млн більше. Інші блогери теж активно збільшують свою аудиторію в українському сегменті Instagram.

Українці частіше стежать за сторінками мандрівників, за родинами та успішними людьми.

На цих графіках можна побачити, хто краще розвинув свою сторінку за 2020 рік:

До списку Trend hero потрапили:

Софія Стажнюк

Мати твоїх дітей, веде свій популярний блог в інстаграмі вже кілька років. Зараз її підписниками стали вже 5,5 млн осіб. Доктор Комаровський

Євген Комаровстий веде свій популярний блог з аудиторією 9 млн підписників. Там він дає медичні поради, особливо часто пише про педіатрію. З поширенням коронавірусної інфекції до нього стали частіше прислухатися, тому кількість підписників продовжує зростати. Аревік Восканян розвиває свою сторінку, де у неї вже 1,6 млн підписників. У дівчини є свій магазин одягу, який вона рекламує у своєму акаунті. IT-підприємець Микола Удянський, з 1,5 млн підписників, розвиває свій блог в Інстаграмі. Там він ділиться фотографіями з поїздок по світу і знімками з друзями. Блогер Альона Венум, у якої вже назбиралося 4,2 млн підписників, веде особисту сторінку у своєму житті, про чоловіка і дитину. Юлія Вербинець, україномовна блогерка, яка отримала нагороду найкращий блогер Інстаграму 2020 року. У Юлії 2,7 млн підписників. З ними вона ділиться фотографіями подорожей і виступів. Lianayel - це комедійний блог дівчини, яка набрала вже 1,3 млн підписників. Блогер публікує короткі жартівливі відео про своє життя. Сторінка Луладжа гороскоп в Instagram публікує актуальні гороскопи для всіх знаків Зодіаку і місячні календарі. На цю сторінку підписалися вже 972 тис. осіб. Яна Удянская блогер з фотографіями з подорожей і красивих місць, набрала вже 1,5 млн підписників. Уляна Науменко, блогер яка перемогла у телевізійному проекті "Зважені і щасливі", зараз веде сторінку про правильне харчування і схуднення. У неї вже мільйон читачів. Український журналіст Костянтин Стогній, який раніше вів програму "Надзвичайні новини" на телеканалі ICTV, тепер веде трелел блог і знімає авторські програми, які транслюють на тому ж телеканалі. Блог в Instagram, де у нього 1 млн підписників, він веде про подорожі і цікавих місцях. На 12 місці топу доктор Ольга Білоконь. Акушер-гінеколог зі стажем, веде свій блог про жіноче здоров'я, вагітності та пологах. Про це читають 2,6 млн підписників популярного лікаря. На сторінку Макса Климтока, де багато комедійного контенту підписано понад 900 тис. підписників. Україномовна блогер Люда з Голлівуду описує життя всієї родини. Жінка пише про свого чоловіка і дитину, про батьків. За життям Люди стежать 1,4 млн передплатників. Блогер Дарья Квіткова веде свою сторінку в основному гарними фотографіями себе і своєї пари. За їх життям в блозі стежать 1,7 млн підписників. Богдан Прилепа, український IT-підприємець і блокчейн ентузіаст веде свій блог про подорожі, цікавих місцях у світі і про свою сім'ю. У нього вже 1,1 млн передплатників в Instagram. 16-річна Діана веде свій блог про підліткове життя. За її фотографіями стежать 2,5 млн підписників. Ніколь називає себе мамою блогерів і обіцяє навчити їх заробляти гроші. За її сторінкою в Instagram стежать мільйон передплатників. Юлія Красна веде свій блог про подорожі і красі. У неї вже 1,4 млн підписників, які регулярно дивляться за новими публікаціями у блозі. Блогер Дарул веде свою сторінку в Instagram про подорожі, сім'ї і про фітнесі. На нього підписані 1,3 млн підписників.