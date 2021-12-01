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Самые лучшие способы приготовления яиц: принесут максимальную пользу

Автор: Анна Шиканова

Яйца чаще всего употребляют на завтрак. И готовить их нужно правильно, чтобы получить от этого продукта максимальную пользу.

Какие способы приготовления яиц являются самыми лучшими, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в интервью для Sputnik.

По словам специалиста, яйца являются ценнейшим питательным продуктом. В них находится самый лучший белок, который прекрасно усваивается.

У белка яиц состав аминокислот даже намного лучше, чем в мясе.

"По составу яйца – это кладезь. Например, в яичном желтке содержится лецитин, который влияет на зрение, витамин А и множество других микроэлементов", - подчеркнула диетолог.

Способов приготовления яиц существует множество. Однако они усваиваются совершенно по-разному.

Самым лучшим блюдом из яиц врач называет омлет. Яйцо пашот и яйца Бенедикт усваиваются немного сложнее.

Более сложным для желудка является отварное яйцо. Далее по сложности следует обычная глазунья. А сырое яйцо усваивается намного труднее всех остальных.

Врач-диетолог отметила, что при приготовлении яиц некоторые люди использую только белки и отказываются от желтков. Однако так употреблять яйца не стоит. Чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, в пищу должен идти и белок, и желток.

В некоторых случаях при приготовлении блюда из нескольких яиц можно использовать три белка и один желток. И такой омлет можно есть через день, три-четыре раза в неделю.

Белковые омлеты хорошо подходят людям с обострением панкреатита или проблемами желчного пузыря.

Также специалист рекомендует есть яйца не только на завтрак, но и на ужин. Это блюдо легко усваивается и человек не будет ощущать тяжести в желудке.

Напомним, ранее мы писали о том, каким продуктом можно заменить яйцо в выпечке.

А также мы рассказывали о том, какими ошибками можно испортить обычную овсяную кашу.

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